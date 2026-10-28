Feci kaza öncesi kameralara saniye saniye yansıdı! Araç içinde video çekerken can verdiler

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Sarayı yolunda 26 Ekim’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Sürücü Muhammed Uçar yönetimindeki otomobilde arka koltukta oturan yolcuların cep telefonuyla o anları video kaydına aldığı sırada kontrolden çıkan araç kaza yaptı.

Videoda bir anda çığlıklar ve büyük panikle kesildiği o dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Feci kazada sürücü Muhammed Uçar olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kız kardeşin durumunun ağır olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.