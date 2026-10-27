BİM marketlerinde yeni haftada yepyeni ürünlerde kampanyalı fiyatlar, müşterileri bekleyecek. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan siyah-beyaz renk seçenekli ankastre set 11.550 TL olurken 64 dakika şarjsız çalışabilen Süpürge 11.900 TL, Işıklı Led Gösterge Panelli Toz Torbasız Süpürge ise 7.900 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Vücut ve yüz için geliştirilmiş Epilasyon Cihazı 10.250 TL, Çıkarılabilir Su Hazneli Kazanlı Ütü 19.900 TL, Akıllı Uçuş Bataryalı Drone 7.250 TL, Motosiklet Brandası 590 TL, Kask Arkası Led Ekran 1.390 TL, Motosiklet Tozluk 499 TL, Mini Motor Kaskı 799 TL, Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu 799 TL, Araç Temizleme Fırçası 119 TL, Saksılı Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL’den satışa çıkacak. İşte, BİM 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu…

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Davlumbaz, ocak, fırın, şarjlı süpürge ve yapay bitki geliyor BİM marketlerinde yeni haftada çeşitli ev aletleri, mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri ve aksesuarlar kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan ankastre set 11.550 TL, 64 dakika şarjsız çalışabilen süpürge 11.900 TL ve ışıklı led gösterge panelli toz torbasız süpürge 7.900 TL fiyatla yer alıyor. Vücut ve yüz için geliştirilmiş epilasyon cihazı 10.250 TL, çıkarılabilir su hazneli kazanlı ütü 19.900 TL ve akıllı uçuş bataryalı drone 7.250 TL etiket fiyatıyla dikkat çekiyor. Bebek bezi 399 TL, 9 kg toz deterjan 495 TL ve 5 L ayçiçek yağı 429 TL'den satışa sunuluyor. Motosiklet brandası 590 TL, kask arkası led ekran 1.390 TL ve motosiklet tozluk 499 TL olarak listede yer alıyor.

BİM 3 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL

Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL

Bebek Bezi: 399 TL

Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL

Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL

Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL

Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL

Tuvalet Kağıdı: 235 TL

Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL

Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL

Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL

Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL

Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL

Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

Şampuan 600 ml: 179 TL

Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL

Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL

Peeling 200 ml: 169 TL

Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL

Tahin 1 kg: 159 TL

Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL

Kağıt Havlu: 155 TL

Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL

Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL

Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL

Salatalık Turşusu 2550 g: 145 TL

Nohut 2,5 kg: 139 TL

El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL

Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL

Katı Sabun 800 g: 129 TL

Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL

Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL

Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL

Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 119 TL

Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL

Buğday Unu 5 kg: 115 TL

Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL

Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL

Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL

Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL

Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL

Uzun Günlük Ped: 109 TL

Sıvı Sabun 3 L: 109 TL

Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL

Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL

Köpük Gücü 450 ml: 99 TL

Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL

Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL

Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL

Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL

Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL

Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL

Bütün Bademli Tablet Çikolata 100 g: 79 TL

Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata 75 g: 79 TL

Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL

Duş Jeli 450 ml: 69 TL

Lavaş Tortilla 720 g: 64,50 TL

Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek 4x31 g: 59 TL

Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 g: 59 TL

Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL

Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL

Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı 125 g: 52,50 TL

Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı 125 g: 52,50 TL

Hindistan Cevizli Bar Çikolata 4x25 g: 49 TL

Bitter Çikolatalı Gofret 142 g: 49 TL

Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 10 g: 49 TL

Hamur Kabartma Tozu 20x10 g: 49 TL

Maden Suyu 6x200 ml: 49,50 TL

Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 40'lı: 45 TL

Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL

%1,5 Yağlı Süt 1 L: 44,50 TL

Körili Noodle 5x75 g: 39,50 TL

Sos Çeşitleri 350 g / 365 g: 39,50 TL

Şekerli Vanilin 20x5 g: 36 TL

Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g: 35 TL

Desenli Pişirme Kağıdı 16'lı: 65 TL

Büzgülü Çöp Torbası: 35 TL

Güzellik Sabunu 90 g: 29 TL

Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL

Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 39 g: 25 TL

Makarna Çeşitleri 500 g: 23,50 TL

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ



Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL

IPL Lumea: 10.250 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

(Single) Drone: 7.250 TL

Azur Ütü: 3.990 TL

Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL

Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL

Dönən Şehir Seti: 1.190 TL

Araç İçi Kamera: 1.190 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Mont Erkek: 799 TL

Çarplay Wireless Adaptörü: 799 TL

Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 799 TL

Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL

Karnıyarık Tencere 32 cm: 699 TL

Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL

Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL

Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL

Oto Paspas: 699 TL

Öğrenci Bebek: 679 TL

Oyuncak Ev: 659 TL

Motosiklet Brandası: 590 TL

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL

Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm: 399 TL

Dans Eden Robot: 399 TL

Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL

Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL

Araç İçi Led Göz: 399 TL

Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL

Sweat (Bisiklet Yaka / Uzun Kolek): 499 TL / 439 TL

Motosiklet Tozluk: 499 TL

Bebek Bezi: 399 TL

Sweat: 499 TL

Tüylü Yolluk 80x150 cm: 499 TL

Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL

Banyo Paspas Takımı: 369 TL

Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL

Figoğlu Pelüş Battaniye 80x80 cm: 349 TL

Bölmeli Organizer Kutu 16 L: 299 TL

Shiny Sprey Mop Set: 299 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL

Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL

Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL

Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL

Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm: 289 TL

Keçe Terlik Erkek: 299 TL

Keçe Terlik Kadın: 299 TL

El Havlusu 50x100 cm: 299 TL

Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm: 249 TL

Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL

Masa Örtüsü 140x180 cm: 249 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL

Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL

Tuvalet Kağıdı: 235 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL

Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL

Römorklu Traktör: 209 TL

Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL

Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL

Yemek Taşıma Kabı 4x~1500 ml: 199 TL

Ayak Paspası 40x60 cm: 199 TL

Dolldyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Bardaklık: 199 TL

Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL

Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL

Araç Led Işık: 199 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL

Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL

Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL

Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL

Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

Şampuan 600 ml: 179 TL

Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL

Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL

2 Katlı Tekerlekli Organizer: 179 TL,

Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc: 189 TL

Herevin Gravürlü Cam Kupa 210 ml: 189 TL

Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL

Karışmasdık Organizer: 189 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL

Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL

Peeling 200 ml: 169 TL

Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL

LAV Naz Çay Bardağı 175 cc: 159 TL

Led Işıklı Araç İçi Küllük: 10-141 TL

Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL

Tahin 1 kg: 159 TL

Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL

Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL

Kağıt Havlu: 155 TL

Salatalık Turşusu 2550 cc: 145 TL

LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc: 149 TL

Dagi Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL

Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL

Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL

Oto Bel Desteği: 149 TL

Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL

Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL

Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL

Nohut 2,5 kg: 139 TL

El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL

Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL

Buz Tuzağı: 129 TL

Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL

Araç İçi Cam Sileceği Geçişli: 129 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL

Space Şarjlı Led Flaşör: 129 TL

Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 10-141 TL

2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL

Katı Sabun 800 g: 129 TL

Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm: 119 TL

Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL

Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL

Teleskopik Cam/Ayna Silecek: 119 TL

Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL

Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL

Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL

Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 1/1

Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL

Buğday Unu 5 kg: 115 TL

Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL

Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL

Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~29 cm: 109 TL

RAKLE Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı ~100 cc: 109 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç: 109 TL

Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL

Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL

Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL

Uzun Günlük Ped: 109 TL

Sıvı Sabun 3 L: 109 TL

Ayaklı Kurabiyelik ~13,6x13,6x21,5 cm: 99 TL

Sürahi ~1,85 L: 99 TL

Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~23 cm: 69 TL

LAV Cleo Cam Kase ~390 cc: 45 TL

Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı ~10,5x24,5 cm: 99 TL

Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL

Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL

Köpük Gücü 450 ml: 99 TL

Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL

Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL

Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL

Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL

Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL

Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL

BİM 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER MARKET KATALOĞU BROŞÜRÜ



4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL

Ledli Vitrin Kitaplık: 12.290 TL

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL

IPL Lumea: 10.250 TL

Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin: 8.490 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

(Single) Drone: 7.250 TL

Ledli Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL

Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL

Azur Ütü: 3.990 TL

Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL

Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Spring Puf: 1.990 TL

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL

Dönən Şehir Seti: 1.190 TL

Araç İçi Kamera: 1.190 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Mont Erkek: 799 TL

Çarplay Wireless Adaptörü: 799 TL

Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 799 TL

Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL

Karnıyarık Tencere 32 cm: 699 TL

Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL

Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL

Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL

Oto Paspas: 699 TL

Öğrenci Bebek: 679 TL

Oyuncak Ev: 659 TL

Motosiklet Brandası: 590 TL

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL

Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm: 399 TL

Dans Eden Robot: 399 TL

Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL

Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL

Araç İçi Led Göz: 399 TL

Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL

Sweat (Bisiklet Yaka / Uzun Kolek): 499 TL / 439 TL

Motosiklet Tozluk: 499 TL

Bebek Bezi: 399 TL

Tüylü Yolluk 80x150 cm: 499 TL

Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL

Banyo Paspas Takımı: 369 TL

Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL

Figoğlu Pelüş Battaniye 80x80 cm: 349 TL

Bölmeli Organizer Kutu 16 L: 299 TL

Shiny Sprey Mop Set: 299 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL

Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL

Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL

Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL

Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm: 289 TL

Keçe Terlik Erkek: 299 TL

Keçe Terlik Kadın: 299 TL

El Havlusu 50x100 cm: 299 TL

Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm: 249 TL

Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL

Masa Örtüsü 140x180 cm: 249 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL

Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL

Tuvalet Kağıdı: 235 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL

Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL

Römorklu Traktör: 209 TL

Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL

Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL

Yemek Taşıma Kabı 4x~1500 ml: 199 TL

Ayak Paspası 40x60 cm: 199 TL

Dolldyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Bardaklık: 199 TL

Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL

Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL

Araç Led Işık: 199 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL

Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL

Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL

Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL

Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

Şampuan 600 ml: 179 TL

Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL

Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL

2 Katlı Tekerlekli Organizer: 179 TL

Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc: 189 TL

Herevin Gravürlü Cam Kupa 210 ml: 189 TL

Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL

Karışmasdık Organizer: 189 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL

Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL

Peeling 200 ml: 169 TL

Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL

LAV Naz Çay Bardağı 175 cc: 159 TL

Led Işıklı Araç İçi Küllük: 10-141 TL

Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL

Tahin 1 kg: 159 TL

Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL

Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL

Kağıt Havlu: 155 TL

Salatalık Turşusu 2550 cc: 145 TL

LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc: 149 TL

Dagi Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL

Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL

Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL

Oto Bel Desteği: 149 TL

Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL

Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL

Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL

Nohut 2,5 kg: 139 TL

El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL

Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL

Buz Tuzağı: 129 TL

Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL

Araç İçi Cam Sileceği Geçişli: 129 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL

Space Şarjlı Led Flaşör: 129 TL

Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 10-141 TL

2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL

Katı Sabun 800 g: 129 TL

Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm: 119 TL

Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL

Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL

Teleskopik Cam/Ayna Silecek: 119 TL

Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL

Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL

Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL

Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 1/1

Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL

Buğday Unu 5 kg: 115 TL

Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL

Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL

Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~29 cm: 109 TL

RAKLE Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı ~100 cc: 109 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç: 109 TL

Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL

Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL

Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL

Uzun Günlük Ped: 109 TL

Sıvı Sabun 3 L: 109 TL

Ayaklı Kurabiyelik ~13,6x13,6x21,5 cm: 99 TL

Sürahi ~1,85 L: 99 TL

Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~23 cm: 69 TL

LAV Cleo Cam Kase ~390 cc: 45 TL

Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı ~10,5x24,5 cm: 99 TL

Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL

Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL

Köpük Gücü 450 ml: 99 TL

Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL

Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL

Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL

Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL

Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL

Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL

Kare Badya ~13,5 L: 89 TL

İnci Askı Seti 5'li: 89 TL

Herevin Desenli Cam Saklama Kabı ~360 ml: 55 TL

Ev İçi Örme Patik: 89 TL

Penye Şal 65x170 cm: 89 TL

RAKLE Mattulü Cam Kupa ~250 cc: 89 TL

Bütün Bademli Tablet Çikolata 100 g: 79 TL

Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata 75 g: 79 TL

Renkli Saklama Kabı Çeşitleri ~1.500 ml: 69 TL

Space Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL

Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

Araç Bagaj Lastiği: 79 TL

Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL

Duş Jeli 450 ml: 69 TL

Ayaklı Kurabiyelik ~11,5x11,5x18 cm: 69 TL

Silikon Muffin Kalıbı 4'lü Set: 65 TL

Lavaş Tortilla 720 g: 64,50 TL

Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek 4x31 g: 59 TL

Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 g: 59 TL

Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL

Soket Çorap Çeşitleri Çocuk 2'li: 59 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL

Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL

LAV Cleo Cam Kase ~620 cc: 55 TL

Dolma Kapağı ~21 cm: 55 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı 125 g: 52,50 TL

Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı 125 g: 52,50 TL

Hindistan Cevizli Bar Çikolata 4x25 g: 49 TL

Bitter Çikolatalı Gofret 142 g: 49 TL

Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 10 g: 49 TL