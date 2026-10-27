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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:23

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 27 Ekim-2 Kasım haftasında satışa çıkacak ürünler belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin fırsat günlerinde elektrikli ısıtıcıdan lastikli penye çarşafa kadar pek çok ürün reyonlarda olacak. Elektrikli yatay ısıtıcı 899 TL'den çift kişilik lastikli penye çarşaf ise 209 TL'den satışa çıkacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:23

'nin 27 Ekim-2 Kasım haftası kataloğu belli oldu. Raflarda yerlerini almayı bekleyen ve elektrikli ısıtıcı ürünlerinin dikkat çektiği katalogda gıda ürünleri de yer alıyor. Elektrikli battaniyeden kesim panosuna, riviera zeytinyağından çok amaçlı örtülere kadar çeşit çeşit ürünün satışta olacağı 27 Ekim-2 Kasım haftası Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kataloğunda öne çıkanlar...


TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 20-26 EKİM KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Elektrikli dikey ısıtıcı: 1.399 TL
Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL
Çift kişilik battaniye (180 × 220 cm): 349,90 TL
Tek kişilik battaniye (150 × 200 cm): 299,90 TL
Elektrikli battaniye, tek kişilik: 519,90 TL
Elektrikli battaniye, çift kişilik: 659,90 TL
Koltuk örtüsü (170 × 210 cm): 189,90 TL
Çift kişilik lastikli penye çarşaf: 209,90 TL
Tek kişilik lastikli penye çarşaf: 209,90 TL
Çok amaçlı örtü: 99,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Keçe terlik: 139,90 TL
Kışlık erkek terlik: 129,90 TL
Kışlık peluş kadın/erkek terlik: 249,90 TL
Katlanır rende: 89,90 TL
Mini rende: 29,90 TL
3 litrelik kaseli süzgeç: 109,90 TL
Deri desenli sepet: 139,90 TL
5 bölmeli çekmece kaşıklığı: 89,90 TL
3'lü yuvarlak saklama kabı seti: 99,90 TL
Kesim panosu: 99,90 TL
Riviera zeytinyağı 1 L: 249 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Dana kasap sucuk 400 g: 339 TL
Süzme beyaz peynir 450 g: 115 TL
Organik alıç sirkesi 500 ml: 84,90 TL
Sumaklı narlı ekşi 250 ml: 129,90 TL
Nane 60 g: 29,90 TL
Tatlı kırmızı pul biber 250 g: 95 TL
Dana Macar salam dilimli 50 g: 31,90 TL
Dana kokteyl sosis 200 g: 104,90 TL
Fındık ezmesi 300 g: 179,90 TL
Çiçek balı 450 g: 189,90 TL
Tahin 300 g: 59,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Dut pekmezi 450 g: 94,90 TL
Saklı Dem çay 1 kg: 265 TL
Küp şeker 1 kg: 57 TL
Karışık kuruyemiş 200 g: 149,90 TL
Leblebi 200 g: 69,90 TL
Ceviz içi 150 g: 99 TL
Meyve bar 32 g: 21,90 TL
Protein bar 32 g: 30,90 TL
Atom kış çayı 150 g: 79,90 TL
Hindiba kahvesi 150 g: 109 TL
Kola veya portakal gazlı içecek 1 L: 32,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Gazlı içecek 200 ml, 6'lı: 72,50 TL
Çilekli limonata 1 L: 32,50 TL
Şalgam suyu 1 L: 54 TL
Meyve suyu 200 ml: 16,50 TL
Bubble tea 300 ml: 39,90 TL
Parmak patates 1.000 g: 85 TL
Bolca Supreme pizza 820 g, 4'lü: 139,90 TL
Portakal nar suyu 1 L: 159,90 TL
Kıymalı pide 3 × 125 g: 169,90 TL
Soslu dana döner 200 g: 194,90 TL
İşkembe çorbası 750 g: 189 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Ayak paça çorbası 750 g: 209 TL
Kelle paça çorbası 750 g: 219 TL
Ayran 1.500 ml: 59 TL
Tam yağlı tost peyniri 400 g: 175 TL
Olgunlaştırılmış keçi-in​ek peyniri 525 g: 319 TL
Üçgen peynir 100 g: 39 TL
Labne 400 g: 119 TL
Büyümix süt bisküvili çeşitler, 6 × 40 g: 42,50 TL
Hüptrik çilek kremalı, 3 × 40 g: 15,50 TL
Beyaz çikolatalı kek 55 g: 13,90 TL
Kakaolu fındık ezmesi ve grissini 50 g: 35 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Vişneli brownie kek 162 g: 54,90 TL
Kaplamalı bar 40 g: 17,50 TL
Çokonat 33 g: 24,50 TL
Lokmalık 114 g: 21,90 TL
Tutku 150 g: 38,90 TL
Pizza kraker 76 g: 12,90 TL
Balık kraker 85 g: 21,90 TL
Mısır cipsi 185 g: 64,50 TL
Yağ emici havlu, 8'li: 119,50 TL
Günlük ped 32'li: 58,50 TL
Gece pedi 16'lı: 109,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...


Bulaşık kapsülü 32'li: 224 TL
Yoğun çamaşır suyu 3,2 L: 129,90 TL
Çamaşır deterjanı 840 ml: 139,90 TL
Bulaşık deterjanı 650 ml: 58 TL
Çok amaçlı temizleyici 750 ml: 99,90 TL
Çöp torbası, büyük/orta/mini çeşitleri: 28,90 TL
Streç film 30 × 150 m: 149,90 TL
Oda spreyi 1.000 ml: 89,90 TL
Diş macunu çeşitleri: 120 TL
Diş macunu çocuk çeşidi: 125 TL
Şampuan 350 ml: 154,90 TL
 

ETİKETLER
#ev tekstili
#Katalog
#tarım kredi kooperatif marketleri
#gıda ürünleri
#Elektrikli Isıtıcı
#Ekonomi
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