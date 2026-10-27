Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım kataloğu! Elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye, lastikli çarşaf geliyor...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 27 Ekim-2 Kasım haftası kataloğu belli oldu. Raflarda yerlerini almayı bekleyen ev tekstili ve elektrikli ısıtıcı ürünlerinin dikkat çektiği katalogda gıda ürünleri de yer alıyor. Elektrikli battaniyeden kesim panosuna, riviera zeytinyağından çok amaçlı örtülere kadar çeşit çeşit ürünün satışta olacağı 27 Ekim-2 Kasım haftası Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kataloğunda öne çıkanlar...



TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 20-26 EKİM KATALOĞU



Elektrikli dikey ısıtıcı: 1.399 TL

Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL

Çift kişilik battaniye (180 × 220 cm): 349,90 TL

Tek kişilik battaniye (150 × 200 cm): 299,90 TL

Elektrikli battaniye, tek kişilik: 519,90 TL

Elektrikli battaniye, çift kişilik: 659,90 TL

Koltuk örtüsü (170 × 210 cm): 189,90 TL

Çift kişilik lastikli penye çarşaf: 209,90 TL

Tek kişilik lastikli penye çarşaf: 209,90 TL

Çok amaçlı örtü: 99,90 TL



Keçe terlik: 139,90 TL

Kışlık erkek terlik: 129,90 TL

Kışlık peluş kadın/erkek terlik: 249,90 TL

Katlanır rende: 89,90 TL

Mini rende: 29,90 TL

3 litrelik kaseli süzgeç: 109,90 TL

Deri desenli sepet: 139,90 TL

5 bölmeli çekmece kaşıklığı: 89,90 TL

3'lü yuvarlak saklama kabı seti: 99,90 TL

Kesim panosu: 99,90 TL

Riviera zeytinyağı 1 L: 249 TL



Dana kasap sucuk 400 g: 339 TL

Süzme beyaz peynir 450 g: 115 TL

Organik alıç sirkesi 500 ml: 84,90 TL

Sumaklı narlı ekşi 250 ml: 129,90 TL

Nane 60 g: 29,90 TL

Tatlı kırmızı pul biber 250 g: 95 TL

Dana Macar salam dilimli 50 g: 31,90 TL

Dana kokteyl sosis 200 g: 104,90 TL

Fındık ezmesi 300 g: 179,90 TL

Çiçek balı 450 g: 189,90 TL

Tahin 300 g: 59,90 TL



Dut pekmezi 450 g: 94,90 TL

Saklı Dem çay 1 kg: 265 TL

Küp şeker 1 kg: 57 TL

Karışık kuruyemiş 200 g: 149,90 TL

Leblebi 200 g: 69,90 TL

Ceviz içi 150 g: 99 TL

Meyve bar 32 g: 21,90 TL

Protein bar 32 g: 30,90 TL

Atom kış çayı 150 g: 79,90 TL

Hindiba kahvesi 150 g: 109 TL

Kola veya portakal gazlı içecek 1 L: 32,50 TL



Gazlı içecek 200 ml, 6'lı: 72,50 TL

Çilekli limonata 1 L: 32,50 TL

Şalgam suyu 1 L: 54 TL

Meyve suyu 200 ml: 16,50 TL

Bubble tea 300 ml: 39,90 TL

Parmak patates 1.000 g: 85 TL

Bolca Supreme pizza 820 g, 4'lü: 139,90 TL

Portakal nar suyu 1 L: 159,90 TL

Kıymalı pide 3 × 125 g: 169,90 TL

Soslu dana döner 200 g: 194,90 TL

İşkembe çorbası 750 g: 189 TL



Ayak paça çorbası 750 g: 209 TL

Kelle paça çorbası 750 g: 219 TL

Ayran 1.500 ml: 59 TL

Tam yağlı tost peyniri 400 g: 175 TL

Olgunlaştırılmış keçi-in​ek peyniri 525 g: 319 TL

Üçgen peynir 100 g: 39 TL

Labne 400 g: 119 TL

Büyümix süt bisküvili çeşitler, 6 × 40 g: 42,50 TL

Hüptrik çilek kremalı, 3 × 40 g: 15,50 TL

Beyaz çikolatalı kek 55 g: 13,90 TL

Kakaolu fındık ezmesi ve grissini 50 g: 35 TL



Vişneli brownie kek 162 g: 54,90 TL

Kaplamalı bar 40 g: 17,50 TL

Çokonat 33 g: 24,50 TL

Lokmalık 114 g: 21,90 TL

Tutku 150 g: 38,90 TL

Pizza kraker 76 g: 12,90 TL

Balık kraker 85 g: 21,90 TL

Mısır cipsi 185 g: 64,50 TL

Yağ emici havlu, 8'li: 119,50 TL

Günlük ped 32'li: 58,50 TL

Gece pedi 16'lı: 109,50 TL



Bulaşık kapsülü 32'li: 224 TL

Yoğun çamaşır suyu 3,2 L: 129,90 TL

Çamaşır deterjanı 840 ml: 139,90 TL

Bulaşık deterjanı 650 ml: 58 TL

Çok amaçlı temizleyici 750 ml: 99,90 TL

Çöp torbası, büyük/orta/mini çeşitleri: 28,90 TL

Streç film 30 × 150 m: 149,90 TL

Oda spreyi 1.000 ml: 89,90 TL

Diş macunu çeşitleri: 120 TL

Diş macunu çocuk çeşidi: 125 TL

Şampuan 350 ml: 154,90 TL

