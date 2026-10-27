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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:02

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrıldı, sokakta görünce dehşeti yaşattı: Tornavidayı sırtına sapladı

İstanbul Kağıthane’de Asya K., evli olduğu için ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı. Eski sevgilisi Şahin E.’ye tornavida ile saldıran Asya K., 14 gün süren polis takibinin ardından yakalandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:02

Telsizler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Asya K., 42 yaşındaki eski sevgilisi Şahin E.'nin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bir süre sonra Cemal Ç. ile birliktelik yaşamaya başlayan genç kadın, eski sevgilisi Şahin E.'nin yeni sevgilisinin evinin önünden geçerken tartışmaya başladı. Taraflar birbirine girerken, Asya K. eski sevgilisini tornavida ile yaraladı. 

HABERİN ÖZETİ

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrıldı, sokakta görünce dehşeti yaşattı: Tornavidayı sırtına sapladı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde eski sevgilisi Şahin E.'yi evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği ve daha sonra başka biriyle ilişkiye başladığı Asya K., eski sevgilisiyle yaşadığı tartışma sırasında tornavida ile yaraladı.
Asya K., eski sevgilisi Şahin E.'nin evli olduğunu öğrenince ayrıldıktan sonra Cemal Ç. ile birlikte yaşamaya başladı.
Şahin E.'nin yeni sevgilisinin evinin önünden geçerken çıkan tartışmada Asya K., Şahin E.'yi tornavidayla sırtından yaraladı.
Ağır yaralanan Şahin E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili Asya K. ve Sercan Ç. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Asya K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Sercan Ç. serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

SIRTINDAN TORNAVİDA İLE YARALADI

Tartışmaya Asya K.’nin sevgilisi Cemal Ç. ve kardeşi Sercan Ç. (34) ile Şahin E.’nin yanında bulunan Deniz E. (37) ve Eren Uygar E. (23) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Asya K.’nin, Şahin E.’yi tornavidayla sırtından yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Şahin E., hastaneye kaldırıldı. Şahin E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

14 GÜN SONRA YAKALANDI

Şahin E.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri çalışma başlattı. Asya K. ile Sercan Ç.’nin yakalanması için şüphelilerin evlerini takibe alan ekipler, 14 günün ardından iki şüpheliyi dışarı çıktıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Asya K.’nin, yaklaşık 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.’den evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile birliktelik yaşamaya başladığı belirtildi. Şahin E.’nin Asya K. ile yeniden görüşmek istediği, ancak kadının bunu kabul etmediği öğrenildi.
Olay günü Şahin E. ve yanındakilerin, Cemal Ç.’nin bulunduğu evin önünden geçtiği sırada taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Asya K. ise bu sırada tacize uğradığını öne sürdü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sercan Ç. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, bir kişinin mahallede uyuşturucu sattırmayacağını söyleyerek bağırdığı anlar yer aldı. Öte yandan olayla bağlantılı kişilerin çeşitli suçlardan toplam 24 emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
#kağıthane
#Asya K
#Şahin E
#Cemal Ç
#Sercan Ç
#3. Sayfa
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