Excalibur G870, Intertek'in 100 bin çevrimlik menteşe dayanıklılık testini başarıyla tamamladı!

Dizüstü bilgisayarlarda uzun süreli kullanım deneyimini etkileyen unsurlar arasında fiziksel dayanıklılık önemli bir yer tutuyor. Özellikle ekranın her açılıp kapanışında hareket eden menteşe mekanizması, cihazın kullanım ömrü boyunca tekrarlanan mekanik hareketlere maruz kalıyor. Casper, ürün geliştirme süreçlerinde bu tür bileşenlerin dayanıklılığını bağımsız laboratuvar testleriyle değerlendirerek mühendislik çalışmalarını ölçülebilir sonuçlarla destekliyor.

100 BİN AÇMA-KAPAMA TESTİYLE DOĞRULANAN DAYANIKLILIK

Dizüstü bilgisayarların kullanım süresi boyunca tekrarlanan ekran açma-kapama hareketlerini esas alan test, menteşe mekanizmasının mekanik dayanıklılığını ölçülebilir sonuçlarla ortaya koyuyor. Alüminyum tasarımlı gövdesi ve 23,9 mm inceliğiyle Excalibur G870 dayanıklılığı taşınabilir tasarımla bir araya getiriyor.

CASPER'DA DAYANIKLILIK ÇOK AŞAMALI TESTLERLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Casper, ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde dayanıklılığı farklı mühendislik ve kalite kontrol aşamalarıyla değerlendiriyor. Şirketin güvenilirlik mühendisliği yaklaşımı kapsamında 42 mühendislik testi ve dizüstü bilgisayarlara yönelik 165 denetim kriteri bulunuyor. Bileşen doğrulamasından üretim kontrollerine, termal testlerden mekanik dayanıklılık değerlendirmelerine uzanan bu süreçler, ürünlerin uzun süreli kullanım performansını desteklemeyi amaçlıyor. Excalibur G870'in bağımsız laboratuvar testlerinden elde ettiği sonuçlar da Casper'ın bu yaklaşımının somut örnekleri arasında yer alıyor.

EXCALİBUR G870'İN PERFORMANSI BAĞIMSIZ TESTLERLE DEĞERLENDİRİLDİ

Excalibur G870, Intertek tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde menteşe dayanıklılığının yanı sıra sistem performansı, ekran parlaklık homojenliği ve termal performans açısından da incelendi. Yayımlanan test raporunda model, beş farklı test grubunun tamamında belirlenen kabul kriterlerini karşılayarak başarılı sonuçlar elde etti. Sistem performansı testinde PCMark Productivity puanı 18.187 olarak ölçülürken, ekran parlaklığı merkezde 353 nit, dokuz bölge ortalamasında ise 314 nit olarak kaydedildi. Termal değerlendirmelerde WASD klavye bölgesindeki maksimum sıcaklık 26,7 °C olarak ölçüldü. Belirlenen termal kabul kriterlerini karşılayan bu sonuç, Excalibur G870'in klavye yüzeyindeki sıcaklık yönetimi açısından başarılı bir performans sergilediğini ortaya koydu.