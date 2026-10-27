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Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:04

Cumhuriyet Bayramı sonrası 30 Ekim okullar tatil mi oldu? Cuma günü okullar hangi illerde tatil olacak?

İstanbul’da sağanak yağmur ve yağış sebebiyle 15-16 Ekim’de okulların tatil olması kararı alınmıştı. Yağışlı havalar Megakent İstanbul’a geri dönerken meteorolojiden dikkatli olunması konusunda uyarılar geldi. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Çarşamba günü öğleden sonra okullar, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar ve kreşler tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili ve cuma gününün birleştirilmesi durumunda ise öğrenciler cumartesi ve pazar günü de dahil edildiğinde yaklaşık 4.5 gün tatil yapmış olacak. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olması kararı o ilin valiliği veya kaymakamlığı (ilçelerde) tarafından alınıyor. Peki 30 Ekim cuma okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, okullarla ilgili yaşanan son gelişmeler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Cumhuriyet Bayramı sonrası 30 Ekim okullar tatil mi oldu? Cuma günü okullar hangi illerde tatil olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:04

sebebiyle yurt genelinde ’de etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin merkezi ilkokul, ortaokul ve liseler olurken yağmurlu havalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda sel ve su baskınları sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ’da ara verilmişti. Hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşün ardından öğrenciler yeni tatil kararı olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle perşembe günü eczaneler, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Eğitim kurumlarından üniversiteler ve okullar da eğitim faaliyetlerine ara verecek. Normal şartlarda 30 Ekim resmi tatil olmadığından eğitim faaliyetleri sürmesi planlanıyordu. Olumsuz hava koşulları sonrasında gözler ’ne çevrildi. İşte, 30 Ekim tarihinde okullarda son durum…

CUMHURİYET BAYRAMI SONRASI 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da hava sıcaklıkları salı gününden itibaren düşüşe geçiyor. Birçok ilçede yağmurlu havanın etkili olması beklenirken MGM’den yapılan duyuruda güneydoğu kesimlerde yerel kuvvetli yağışların etkili olması beklenirken güneybatı kesimlerinde de kuvvetli yağış görülecek. Denizlerde ise Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtına etkili olacak.

Marmara’da Sakarya ve Bilecik hariç kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar ani, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli olmalı.

Cumhuriyet Bayramı sonrası 30 Ekim okullar tatil mi oldu? Cuma günü okullar hangi illerde tatil olacak?

28 Ekim Salı günü öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tam gün kapalı olacak. 30 Ekim’de olumsuz hava koşullarına yönelik resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Sosyal medyada tatilin hafta sonu ile beraber 4.5 güne uzatılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

İstanbul Valiliği tatil kararı almadığı durumda okullarda cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, yürüyüşler, konserler ve diğer etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatiller kanununda yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim’de öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Resmi tatil sebebiyle perşembe günü başta eğitim kurumları ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. 30 Ekim cuma günü bankalar, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer kurumlar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı sonrası 30 Ekim okullar tatil mi oldu? Cuma günü okullar hangi illerde tatil olacak?

KASIM ARA TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak çalışma takvimi dönem başında yayınlanmıştı. Öğrencileri, yeni eğitim döneminde iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Öğrenciler birinci ara tatilini 16 Kasım’da gerçekleştirecek. 16 Kasım’da başlayacak ilk ara tatil hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tekrar 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı sonrası 30 Ekim okullar tatil mi oldu? Cuma günü okullar hangi illerde tatil olacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) 2026-2027 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2026-2027 okulların açılışı 14 Eylül 2027

İlk ara tatil 16-20 Kasım 2026

Birinci dönemin sona ermesi 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili (sömestr) 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci ara tatil 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı 25 Haziran 2027

Cumhuriyet Bayramı sonrası 30 Ekim okullar tatil mi oldu? Cuma günü okullar hangi illerde tatil olacak?

 

 

 

 

ETİKETLER
#İstanbul
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#milli eğitim bakanlığı
#İstanbul Valiliği
#Eğitim
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