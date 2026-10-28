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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:53

İsmail Kartal'ın istifasının arkasında 'Aziz Yıldırım' detayı! Tahir Kum'dan çok çarpıcı sözler

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasından önce neler yaşandı, Kartal'ı istifaya ne götürdü? TGRT Haber ekranlarında konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, "İstifanın derbi sonucuyla doğrudan bağlantılı olmadığını düşünüyorum" dedi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:53

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, ekranlarında 'de 'ın istifa sürecine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal'ın istifanın derbi sonucundan bağımsız olarak 'ın açıklamalarından kaynaklandığını belirterek Kum, sarı-lacivertli kulübün kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklayabileceğini söyledi.

Kartal'ın istifanın kendileri açısından sürpriz olmadığını belirten Kum, "Son 2-3 gündür özellikle Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu toplantısında İsmail Kartal'a yönelik açıklamasından sonra biz her an istifa olabilir diyorduk ve nitekim müsabakadan bir gün sonra İsmail Kartal istifa etti" dedi.

İsmail Kartal'ın istifasının arkasında 'Aziz Yıldırım' detayı! Tahir Kum'dan çok çarpıcı sözler

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ DEĞİŞTİ

İsmail Kartal'ın 10 Eylül'de istifa ettiği dönemde Aziz Yıldırım'ın teknik direktöre destek veren açıklamalar yaptığını hatırlatan Kum, aradan geçen 45 günün ardından söylemin değiştiğini ifade etti. Kum, Yıldırım'ın o dönemde, "İsmail Kartal benimle geldi, benimle gidecek. Ben burada olduğum müddetçe İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü olarak kalacaktır" dediğini aktardı.

İsmail Kartal'ın istifasının arkasında 'Aziz Yıldırım' detayı! Tahir Kum'dan çok çarpıcı sözler

"GÜVEN KAYBINDAN SONRA KARTAL'A DÜŞEN TEK BİR GÖREV VARDI..."

Divan Kurulu toplantısında ise Yıldırım'ın farklı bir yaklaşım sergilediğini belirten Kum, "Bu sefer Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan, 'Ben asla İsmail Kartal'ı görevden almam. Ama kendisi istifa ederse, bırakırsa da dur demem' ifadesini kullanmıştı" diye konuştu.

Bu açıklamanın ardından Kartal'ın önünde görevi bırakmaktan başka bir seçenek kalmadığını savunan Kum, "Bu güven kaygısından sonra İsmail Kartal'a düşen tek bir görev vardı. O da görevi bırakmak, nitekim de öyle oldu" ifadelerini kullandı.

İstifanın derbi sonucuyla doğrudan bağlantılı olmadığını düşündüğünü belirten Kum, "Ben bunu derbi sonucundan bağımsız olarak Aziz Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

İsmail Kartal'ın istifasının arkasında 'Aziz Yıldırım' detayı! Tahir Kum'dan çok çarpıcı sözler

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHİE BROWN'IN ALACAĞI CEZALAR

Tahir Kum, açıklamalarının sonunda disiplin sevklerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın saldırı gerekçesiyle sevk edildiğini hatırlatan Kum, disiplin kurulunun sevk maddesini değiştirebileceğine dikkat çekti. Kum, "Her ne kadar Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown saldırıdan sevk edilmiş olsa dahi disiplin kurulu bunun türünü değiştirebilir ve farklı bir maddeden, yani daha düşük bir maddeden ceza kesebilir, onu da belirtelim" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#tgrt haber
#Futbol
#ismail kartal
#Tahir Kum
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