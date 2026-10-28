İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Süper Lig'de son dönemde alınan kritik sonuçların ardından hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de deprem üstüne deprem yaşanıyor. Galatasaray derbisi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması, sarı-lacivertli kulüpte taşları yerinden oynattı.

Yaşanan bu ani teknik adam değişikliği, takımda geleceği belirsiz olan genç futbolcu Dorgeles Nene'nin de planlarını altüst etti.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyarak taraftarına büyük bir sevinç yaşatan İsmail Kartal, Süper Lig'de ise aynı istikrarı sürdüremedi. Beşiktaş ve ezeli rakip Galatasaray derbilerinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa deplasmanında alınan ağır 6-0'lık mağlubiyet, ayrılık sürecini hızlandıran ana etkenler oldu.

Daha önce Roma karşılaşmasının ardından da istifa eşiğine gelen ancak yönetimin ısrarlarıyla görevine devam eden tecrübeli hoca, Samandıra'da yapılan son durum değerlendirmesinin ardından istifasını yönetime sundu. Yönetim bu kez talebi kabul ederken, ayrılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kartal yönetiminde bu sezon 18 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, liderin 6 puan gerisinde kalındı.

DORGELES NENE'DEN KALMA KARARI

İsmail Kartal'ın ayrılığı, Fenerbahçe kadrosunda en çok forma şansı bulmakta zorlanan isimlerden biri olan Dorgeles Nene'nin geleceğini doğrudan etkiledi. Deneyimli teknik adamın sisteminde ve tercih ettiği 11'lerde istediği süreyi bir türlü alamayan genç futbolcu, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı ve kendisine düzenli oynayabileceği yeni bir kulüp bulmayı kafasına koymuştu. Ancak yaşanan bu ani teknik direktör ayrılığının ardından Nene stratejisini tamamen değiştirdi.

Gelen son bilgilere göre; genç oyuncunun sarı-lacivertli kulüpte kalmaya karar verdiği ve gelecek yeni teknik direktör ile birlikte forma şansını yeniden zorlayacağı öğrenildi.

Takımda kalıp formasını almak için savaşmaya devam etmek isteyen Nene'nin bu hamlesi, yönetim ve teknik heyet planlaması açısından da olumlu karşılandı. Göreve gelecek yeni hocanın raporu doğrultusunda genç futbolcunun sarı-lacivertli formayla nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.