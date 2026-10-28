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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:02

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal döneminin sona ermesi kadroda hareketliliğe neden oldu. Tecrübeli teknik adamın istifası sonrası ara transferde ayrılması beklenen genç yıldız Dorgeles Nene'den sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:02

'de son dönemde alınan kritik sonuçların ardından hareketli günler geçiren 'de deprem üstüne deprem yaşanıyor. derbisi sonrasında teknik direktör ile yolların ayrılması, sarı-lacivertli kulüpte taşları yerinden oynattı. 

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Yaşanan bu ani teknik adam değişikliği, takımda geleceği belirsiz olan genç futbolcu 'nin de planlarını altüst etti.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyarak taraftarına büyük bir sevinç yaşatan İsmail Kartal, Süper Lig'de ise aynı istikrarı sürdüremedi. Beşiktaş ve ezeli rakip Galatasaray derbilerinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa deplasmanında alınan ağır 6-0'lık mağlubiyet, ayrılık sürecini hızlandıran ana etkenler oldu.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Daha önce Roma karşılaşmasının ardından da istifa eşiğine gelen ancak yönetimin ısrarlarıyla görevine devam eden tecrübeli hoca, Samandıra'da yapılan son durum değerlendirmesinin ardından istifasını yönetime sundu. Yönetim bu kez talebi kabul ederken, ayrılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirildi. 

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kartal yönetiminde bu sezon 18 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, liderin 6 puan gerisinde kalındı.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

DORGELES NENE'DEN KALMA KARARI

İsmail Kartal'ın ayrılığı, Fenerbahçe kadrosunda en çok forma şansı bulmakta zorlanan isimlerden biri olan Dorgeles Nene'nin geleceğini doğrudan etkiledi. Deneyimli teknik adamın sisteminde ve tercih ettiği 11'lerde istediği süreyi bir türlü alamayan genç futbolcu, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı ve kendisine düzenli oynayabileceği yeni bir kulüp bulmayı kafasına koymuştu. Ancak yaşanan bu ani teknik direktör ayrılığının ardından Nene stratejisini tamamen değiştirdi.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Gelen son bilgilere göre; genç oyuncunun sarı-lacivertli kulüpte kalmaya karar verdiği ve gelecek yeni teknik direktör ile birlikte forma şansını yeniden zorlayacağı öğrenildi. 

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz karar!

Takımda kalıp formasını almak için savaşmaya devam etmek isteyen Nene'nin bu hamlesi, yönetim ve teknik heyet planlaması açısından da olumlu karşılandı. Göreve gelecek yeni hocanın raporu doğrultusunda genç futbolcunun sarı-lacivertli formayla nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Süper Lig
#Futbol
#ismail kartal
#Dorgeles Nene
#Spor
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