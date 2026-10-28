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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:13

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı

Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray yenilgisi sonrası baskılara dayanamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Yönetim ayrılığı resmen duyururken, Dirk Kuyt için alınan karar ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:13

’de sarı-lacivertli camiayı sarsan ayrılık dün resmen gerçekleşti. Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçlar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ağır yenilgiler ve son olarak RAMS Park’ta oynanan derbisindeki mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağında yer alan Teknik Direktör , yönetime istifasını sundu. Yapılan kritik zirvenin ardından Kartal’ın ayrılık kararı kabul edildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı

AZİZ YILDIRIM’IN SÖZLERİ SONRASI GELİŞEN SÜREÇ

Hafta sonunda Başkan ’ın yaptığı "Ben İsmail Kartal’ı göndermeyeceğim, kendisi istifa ederse ayrılabilir" açıklaması gündeme damga vurmuştu. Daha önce Roma maçı sonrasında da istifa eşiğinden dönen ancak yönetimin ısrarıyla görevine devam eden tecrübeli teknik adam, bu kez kararından vazgeçmedi. Kadıköy’de Beşiktaş’a kaybedilen puanların ardından Galatasaray deplasmanında sahnelenen etkisiz ve Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa karşısında alınan 6-0’lık ağır yenilgi, Kartal döneminin sonunu hazırlayan ana etkenler oldu.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı

Fenerbahçe’yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyarak önemli bir başarıya imza atan İsmail Kartal, Süper Lig’deki beklentilerin gerisinde kalmasıyla birlikte hedef tahtasına oturtulmuştu.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli çalıştırıcının ayrılığını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

https://x.com/Fenerbahce/status/2115137071136563314?a=p_Gddh9gTGeRGxYyTSY&s=20

YENİ HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR: TAKIM DİRK KUYT’A EMANET

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yönetim vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Teknik direktör süreci netleşene ve milli araya girilene kadar Fenerbahçe’yi yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın çalıştıracağı öğrenildi. Kulübün önümüzdeki günlerde yeni teknik adam konusunda resmi adımları atması bekleniyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#ismail kartal
#Dirk Kuyt
#Spor
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