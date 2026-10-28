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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:25

Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'den yeni teknik direktörle ilgili bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör belirlenene kadar görevin Dirk Kuyt’a emanet edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:25

, Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinden sonra teknik direktör 'ın istifasını kabul etti.

HABERİN ÖZETİ

Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi mağlubiyetinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kabul ederek görevi geçici olarak Dirk Kuyt'a devretti.
İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesiyle Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi.
Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takımı teknik sorumluluğuna Dirk Kuyt'ın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde ligde Beşiktaş'a ve Galatasaray'a 2-1'lik skorlarla mağlup olarak iki derbiyi de kaybetti.
Aziz Yıldırım'ın birkaç gün önce İsmail Kartal'ı göndermeyeceğine yönelik açıklama yaptığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

Kartal ile yol ayrımına gidildi ve 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın istifa kararını resmi siteden duyurarak Kartal'a teşekkür etti.

Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

GÖREV ŞİMDİLİK DIRK KUYT'TA

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'den yeni teknik direktörle ilgili bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör belirlenene kadar görevin Dirk Kuyt’a emanet edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir"

https://x.com/Fenerbahce/status/2115353665594908849

BU SEZON İKİ DERBİYİ DE KAYBETTİ

Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıktığı iki derbiyi de kaybetti. Süper Lig'de ilk olarak Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'a da deplasmanda yine aynı skorla yenildi.

Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

AZİZ YILDIRIM "GÖNDERMEM" DEMİŞTİ

Öte yandan İsmail Kartal, birkaç gün önce bu açıklamayı yapmış, İsmail Kartal'ı göndermem demişti. Ancak Galatasaray derbisinde alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bir kez daha sona erdi.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#Dirk Kuyt
#Futbol A Takımı
#Spor
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