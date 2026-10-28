Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

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İstanbul
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinden sonra teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kabul etti.
Kartal ile yol ayrımına gidildi ve 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın istifa kararını resmi siteden duyurarak Kartal'a teşekkür etti.
İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'den yeni teknik direktörle ilgili bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör belirlenene kadar görevin Dirk Kuyt’a emanet edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir"
https://x.com/Fenerbahce/status/2115353665594908849
Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıktığı iki derbiyi de kaybetti. Süper Lig'de ilk olarak Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'a da deplasmanda yine aynı skorla yenildi.
Öte yandan İsmail Kartal, birkaç gün önce bu açıklamayı yapmış, İsmail Kartal'ı göndermem demişti. Ancak Galatasaray derbisinde alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bir kez daha sona erdi.