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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:52

Aziz Yıldırım'ın çarptığı araba satılığa çıkarıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım’ın lüks aracıyla karıştığı küçük çaplı maddi hasarlı kaza, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Kazanın ardından internette açılan mizahi satış ilanları ise günün en çok aranan detayları arasında yer aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Aziz Yıldırım'ın çarptığı araba satılığa çıkarıldı! Sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:52

'de 'ın ayrılık kararının alındığı toplantı sonrası evine doğru hareket etmek için tesisten ayrılan , ufak çaplı bir kaza geçirdi. Başkan Yıldırım’ın karıştığı ufak kaza sosyal medyada adeta mizah şölenine dönüştü. Sosyal medyada viral olan olay, kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündeme oturdu.

Aziz Yıldırım'ın çarptığı araba satılığa çıkarıldı! Sosyal medyada gündem oldu

ARACA ÇARPTI, SAHİBİNE SIFIR OTOMOBİL SÖZÜ VERDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Aziz Yıldırım’ın spor tesislerinden ayrıldığı sırada meydana geldi. Yıldırım, lüks Range Rover aracıyla park halinde bulunan ve piyasa değeri 500-600 bin lira civarında olduğu tahmin edilen bir otomobile hafif şekilde çarptı. Yoğun gündemi ve koşturmacası nedeniyle kazayı fark etmemiş olabileceği belirtilen Yıldırım, kaza tespit tutanağı tutturmadan yoluna devam etti. Yıldırım'ın, daha sonra araç sahibiyle iletişime geçerek sıfır bir otomobil sözü verdiği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın çarptığı araba satılığa çıkarıldı! Sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA MİZAH RÜZGARI: "SÜRTÜK ANI OLARAK DURUYOR"

Kazanın ardından internette peş peşe esprili paylaşımlar ve şaşırtıcı satış ilanları boy göstermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan ilk ilanda, söz konusu otomobilin satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

İlan başlığındaki "Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba, 2013 Renault Symbol, 131 bin kilometrede, değişensiz, sol arkada ufak bir sürtük var, sürtük anı olarak aynen duruyor" ifadeleri okuyanları gülümsetti. Ancak aracın gerçekten o kazaya karışıp karışmadığı belirsizliğini korurken, ilanla ilgili çok geçmeden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'ın çarptığı araba satılığa çıkarıldı! Sosyal medyada gündem oldu

İLANIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mizah amaçlı açıldığı anlaşılan ilanın detayları incelendiğinde, aracın kasa tipinin 2016 model ve üzerine ait olduğu tespit edildi. 2015 model yılına kadar olan Symbol'lerde plaka tamponda yer alırken, 2016 ve sonrasındaki kasalarda plaka bagaj kapağına taşınmıştı. Bu durum, aracın 2013 model olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Ayrıca araçta yer alan İstanbul plakası seri harf grubunun 2018 yılına işaret etmesi, söz konusu ilanın tamamen kurgu ve espri amaçlı olduğunu gözler önüne serdi.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#ismail kartal
#Range Rover
#Renault Symbol
#Spor
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