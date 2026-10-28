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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:14

Oğlunu bir hafta önce kaybetmişti: Cem Akaş'tan acı haber

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümünden yalnızca bir hafta sonra hayatını kaybetti. Cem Akaş'ın bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Oğlunu bir hafta önce kaybetmişti: Cem Akaş'tan acı haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:14

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 22 Ekim tarhinde 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle sarsılan Akaş, elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekmişti. Oğlunun ölümünün üzerinden henüz bir hafta geçmişken Cem Akaş'tan da acı haber geldi.

HABERİN ÖZETİ

Oğlunu bir hafta önce kaybetmişti: Cem Akaş'tan acı haber

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, kanserle mücadele ederken hayatını kaybetti.
Cem Akaş, 22 Ekim'de 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti.
Oğlunun ölümüyle ilgili elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekmişti.
Can Yayınları, Cem Akaş'ın vefatını üzüntüyle duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Oğlunu bir hafta önce kaybetmişti: Cem Akaş'tan acı haber

CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilen Cem Akaş hayatını kaybetti. 

Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın vefatını şu sözlerle duyurdu: "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Oğlunu bir hafta önce kaybetmişti: Cem Akaş'tan acı haber
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ETİKETLER
#kanser
#Elektronik Sigara
#Can Akaş
#Cem Akaş
#Can Yayınları
#Yaşam
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