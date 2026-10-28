Oğlunu bir hafta önce kaybetmişti: Cem Akaş'tan acı haber

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İstanbul
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 22 Ekim tarhinde 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle sarsılan Akaş, elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekmişti. Oğlunun ölümünün üzerinden henüz bir hafta geçmişken Cem Akaş'tan da acı haber geldi.
Bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilen Cem Akaş hayatını kaybetti.
Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın vefatını şu sözlerle duyurdu: "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."