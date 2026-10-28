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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:42

2027 MEB AGS tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2026 MEB AGS ve ÖABT başvuru ve sınav takvimi

2027 MEB AGS tarihi belli oldu mu? sorusu ÖSYM'nin sınav takvimini erişime açmasının ardından netliğe kavuştu. Sınav takviminin 28 Ekim 2026 itibarıyla erişime açılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki MEB AGS ne zaman? İşte 2027 MEB AGS başvuru ve sınav takvimi...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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2027 MEB AGS tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2026 MEB AGS ve ÖABT başvuru ve sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:42

2027 MEB AGS tarihleri, 'nin 2027 Yılı Sınav Takvimi'ni duyurmasının ardından merak konusu oldu. 28 Ekim 2026 tarihide osym.gov.tr üzerinden ilan edilen sınav takvimi ile birlikte MEB AGS ve ÖABT oturumlarının tarihleri de belli oldu. Resmi duyurunun ardından öğretmen adayları, 2027 MEB AGS ve ÖABT oturumlarının başvuru, geç başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2027 MEB AGS ne zaman, sınav takvimi belli oldu mu?

2027 MEB AGS VE ÖABT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2027 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte 2027 ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ilişkin detaylar kesinlik kazandı. 2027 MEB AGS iki oturum şeklinde düzenlenecek.

2027 MEB AGS 1. Oturum tarihi: 8 Mayıs 2027 Cumartesi
2027 MEB AGS-ÖABT Tarihi: 9 Mayıs 2027 Pazar

Öğretmen adaylarının katılımıyla 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan MEB AGS ilk oturumunda genel yetenek, genel kültür ve mesleki bilgi soruları yer alacak. Alan bilgisi testi ÖABT oturumu ise 9 Mayıs'ta uygulanacak.

2027 MEB AGS tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2026 MEB AGS ve ÖABT başvuru ve sınav takvimi

MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin duyurduğu takvimde yer alan bilgilere göre 2027 MEB AGS ve ÖABT başvurularının Mart ayında alınması bekleniyor. Takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlamayan adayların geç başvuru sürecini beklemesi gerekecek.

2027 MEB AGS Başvuru Tarihleri: 19 Mart-29 Mart 2027
2027 MEB AGS Geç Başvuru Tarihleri: 6 Nisan 2027

AGS ve ÖABT başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda alınacaktır.

2027 MEB AGS tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2026 MEB AGS ve ÖABT başvuru ve sınav takvimi

2027 MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunun sona ermesinin ardından adayların heyecanla beklediği sonuç süreci başlayacak. ÖSYM, yayınladığı sınav takvimiyle birlikte 2027 MEB AGS'nin sonuç tarihine de ışık tuttu. Takvime göre 2027 MEB AGS sonuçları Haziran ayında ilan edilecek.

2027 MEB AGS ve ÖABT Sonuç Tarihleri: 11 HAziran 2027

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sitesi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte öğrenebilecekler. 

ETİKETLER
#ÖSYM
#milli eğitim bakanlığı
#Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
#Akademi Giriş Sınavı
#Meb-ags
#Eğitim
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