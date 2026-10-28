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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:45

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle hafızalara kazınan Damla Sönmez, oyunculuk mesleğini seçme nedenini anlattı. Günlük hayatında duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen oyuncunun samimi açıklamaları dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:45

Rol aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Damla Sönmez, bu kez oyunculuğa başlama nedenine ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda mesleğini seçmesinin ardındaki kişisel nedenleri anlattı. Günlük hayatında kendini doğru ifade etmekte zorlandığını belirten Sönmez, sosyal medyada sürekli görünür olması yönündeki beklentilere de değindi.

HABERİN ÖZETİ

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Damla Sönmez, katıldığı bir programda oyunculuğa başlama nedenlerini, sosyal medya baskısına bakışını ve kariyerindeki dönüm noktalarını anlattı.
Damla Sönmez, günlük hayatında duygularını ve kendini ifade etmekte zorlandığı için başka karakterlere hayat vererek oyunculuğu seçtiğini belirtti.
Sosyal medyada her anını ve özel hayatını paylaşması yönündeki beklentileri doğru bulmadığını ifade etti.
20'li yaşlarının sonlarında bir arkadaşıyla dertleşirken kendi kibriyle yüzleştiği bir aydınlanma dönemi yaşadığını söyledi.
2009 yılında 'Bornova Bornova' filmiyle kazandığı Altın Portakal ödülünün kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve proje seçiminde özgürlük kazandırdığını aktardı.
Sönmez; Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı ve Çukur gibi yapımlarda rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

DAMLA SÖNMEZ OYUNCULUĞU NEDEN SEÇTİĞİNİ ANLATTI

Damla Sönmez, oyunculuğu seçmesinin ardında duygularını ifade etme biçiminin bulunduğunu söyledi. Günlük hayatında hissettiklerini doğru şekilde dışa vurmakta zorlandığını anlatan oyuncu, başka karakterlere hayat vermenin kendisini ifade etmesine yardımcı olduğunu belirtti. 

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

Sönmez, insanların kendisini yakından tanımak istemesini anladığını ancak bu durumun her anını paylaşması gerektiği anlamına gelmediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Kendimi günlük hayatımda doğru ifade edemediğim için buradayım” sözleriyle oyunculuk mesleğine yaklaşımını özetledi.

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

“KAMERAYLA GÜNÜN HER SAATİNİ PAYLAŞMAMI BEKLEYEMEZSİNİZ”

Sosyal medyada sürekli paylaşım yapması ve özel hayatını göstermesi yönündeki beklentilere de değinen Damla Sönmez, bu yaklaşımı anlamakta zorlandığını ifade etti. Oyuncu, insanların kendisini tanımak istemesini doğal karşıladığını ancak mesleğinin özel hayatını her ayrıntısıyla paylaşmasını gerektirmediğini vurguladı. Sönmez’in açıklamaları, oyunculuk ile kişisel yaşam arasındaki sınıra ilişkin düşüncelerini de ortaya koydu. Ünlü oyuncu, duygularını günlük yaşamında ifade etmekte zorlandığı için farklı karakterlerin ve hikayelerin arkasından kendisini anlatabildiğini belirtti.

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

DAMLA SÖNMEZ KENDİ KİBRİYLE YÜZLEŞTİĞİ DÖNEMİ DE ANLATTI

Programda geçmişine ilişkin samimi bir itirafta da bulunan Damla Sönmez, 20’li yaşlarının sonlarında kendi kibriyle yüzleştiği bir dönem yaşadığını anlattı. Bir arkadaşıyla dertleşirken kendisine yönelik farkındalık kazandığını belirten oyuncu, bu süreci bir aydınlanma olarak değerlendirdi. Sosyal medyada insanların birbirlerine karşı sert davranabildiğini söyleyen Sönmez, sürekli öfkeli yaşamanın insanı tükettiğini ifade etti. Bu nedenle kendi içinde sakin kalmaya çalıştığını dile getiren oyuncunun sözleri, programın dikkat çeken açıklamaları arasında yer aldı.

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

DAMLA SÖNMEZ’İN KARİYERİNDE ALTIN PORTAKAL DÖNÜM NOKTASI OLDU

Oyunculuk kariyerinde farklı projelerde rol alan Damla Sönmez, mesleki yolculuğundaki önemli dönüm noktalarından birinin 2009 yılında Bornova Bornova filmiyle kazandığı ödülü olduğunu söyledi. Bu ödülün ardından sektörde oyunculuğunun daha fazla fark edildiğini ve istediği projeleri seçme konusunda daha özgür hale geldiğini anlattı.

Damla Sönmez’den şaşırtan açıklama! Oyunculuğu seçmesinin ardındaki nedeni anlattı

Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı ve gibi yapımlarda rol alan Sönmez, özellikle Çukur’da hayat verdiği Efsun karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyuncu, son açıklamalarıyla bu kez ekran önündeki kariyerinden çok, mesleğe yönelmesinin ardındaki kişisel nedenlerle gündeme geldi.

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#çukur
#damla sönmez
#Altın Portakal
#Bornova Bornova
#Efsun
#Magazin
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