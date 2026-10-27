Deniz Baysal'dan Allah sevgisi açıklaması! 2 senede çok şey öğrendim o rüyadan sonra

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İstanbul
Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu olan Deniz Baysal'ın bir programda yaptığı açıklama kısa sürede viral oldu. "2 senede çok şey öğrendim" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu.
Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme'si Deniz Baysal'ın programda yaptığı Allah sevgisi açıklaması viral oldu.
"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı."
Ekranların sevilen oyuncusu Deniz Baysal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Yaşadığı iki senede çok şey öğrendiğini belirten Baysal'ın Allah sevgisi açıklaması beğeni topladı. Baysal, "İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim" ifadelerini kullandı.