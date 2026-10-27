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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 22:49

Deniz Baysal'dan Allah sevgisi açıklaması! 2 senede çok şey öğrendim o rüyadan sonra

Ekranların sevilen oyuncusu Deniz Baysal'ın yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Güzel oyuncudan gelen Allah sevgisi açıklaması sevenleri tarafından ilgi gördü.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Deniz Baysal'dan Allah sevgisi açıklaması! 2 senede çok şey öğrendim o rüyadan sonra
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 22:49

'in başrol oyuncusu olan 'ın bir programda yaptığı açıklama kısa sürede viral oldu. "2 senede çok şey öğrendim" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu.

DENİZ BAYSAL'DAN ALLAH SEVGİSİ AÇIKLAMASI

Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme'si Deniz Baysal'ın programda yaptığı Allah sevgisi açıklaması viral oldu.

Deniz Baysal'dan Allah sevgisi açıklaması! 2 senede çok şey öğrendim o rüyadan sonra

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı." 

Deniz Baysal'dan Allah sevgisi açıklaması! 2 senede çok şey öğrendim o rüyadan sonra

DENİZ BAYSAL: "2 SENEDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Ekranların sevilen oyuncusu Deniz Baysal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Yaşadığı iki senede çok şey öğrendiğini belirten Baysal'ın Allah sevgisi açıklaması beğeni topladı. Baysal, "İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim" ifadelerini kullandı.

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#deniz baysal
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