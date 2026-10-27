Deniz Baysal'dan Allah sevgisi açıklaması! 2 senede çok şey öğrendim o rüyadan sonra

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu olan Deniz Baysal'ın bir programda yaptığı açıklama kısa sürede viral oldu. "2 senede çok şey öğrendim" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu.

DENİZ BAYSAL'DAN ALLAH SEVGİSİ AÇIKLAMASI

Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme'si Deniz Baysal'ın programda yaptığı Allah sevgisi açıklaması viral oldu.

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı."

DENİZ BAYSAL: "2 SENEDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Ekranların sevilen oyuncusu Deniz Baysal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Yaşadığı iki senede çok şey öğrendiğini belirten Baysal'ın Allah sevgisi açıklaması beğeni topladı. Baysal, "İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim" ifadelerini kullandı.