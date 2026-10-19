Taşacak Bu Deniz'de Deniz Baysal'ın vurulduğu sahne gerçek çıktı! Sosyal medyadan açıkladı

Dizinin son bölümünde Deniz Baysal’ın dizini zorladığı ve yürümekte güçlük çektiği anların senaryodan ibaret olmadığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan sahnelerin ardından oyuncu, yaşadığı durumla ilgili açıklama yaparak daha iyi olduğunu da belirtti.

DENİZ BAYSAL'IN VURULDUĞU SAHNE GERÇEK ÇIKTI

Taşacak Bu Deniz dizisinde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Deniz Baysal’ın bazı sahnelerde yürümekte zorlanması ve hareketlerini kontrollü yapmak zorunda kalması, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Özellikle dik ve engebeli arazilerde Adil’in oyuncuyu kucağına alarak taşıması, bu sahnelerin arkasında farklı bir neden olabileceği düşüncesini gündeme getirdi.

Son bölümdeki görüntüler, Deniz Baysal’ın yaşadığı güçlüğün yalnızca senaryonun bir parçası olmadığını ortaya koydu. Oyuncunun sosyal medya üzerinden gelen soruya verdiği cevap da yaşananların gerçek olduğunu doğruladı.

DENİZ BAYSAL'DAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dizinin takipçileri, Deniz Baysal’ın neden yürümekte zorlandığını ve son durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Oyuncunun kendi adına açılan bir sosyal medya hesabında yöneltilen soruya cevap vermesi, konuya ilişkin merakı artırdı.

Baysal, açıklamasında daha iyi olduğunu vurgulayarak hayranlarını rahatlattı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bu gelişme, dizinin son bölümündeki sahnelerin yeniden konuşulmasına neden oldu.

ADİL'İN ONU KUCAĞINA ALDIĞI SAHNELERİN ANLAMI DEĞİŞTİ

Taşacak Bu Deniz’de Adil ile yaşanan sahneler, dizinin izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ancak Deniz Baysal’ın yürümekte zorlandığı anların gerçek bir güçlükle bağlantılı olduğunun anlaşılması, özellikle Adil’in onu kucağına aldığı sahnelere farklı bir gözle bakılmasına yol açtı.

Dizideki bu ayrıntı, izleyicilerin sosyal medyada yaptığı yorumlarla da gündeme taşındı. Deniz Baysal’ın kendisini daha iyi hissettiğini açıklaması ise hayranlarının içini bir nebze olsun rahatlattı.

