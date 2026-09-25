Deniz Baysal ile Barış Yurtçu tek celsede boşandı! Çekişmeli davada sona gelindi

7 senedir evli olan ikilinin boşanma süreci magazin gündeminde bomba gibi düşmüştü. Birçok iddianın ortaya atıldığı boşanma süreci bugün itibarıyla sona erdi.

DENİZ BAYSAL VE BARIŞ YURTÇU BOŞANDI

7 senedir evli olan çiftin çekişmeli giden boşanma davasında bugün sona gelindi. Karşılıklı uzlaşarak anlaşmalı olarak evlilikleri sona erdi.

Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan kulis bilgilerine göre Deniz Baysal, Yurtçu'nun boşanmak için istediği paranın bir kısmını ödedi.

Böylece çekişme sona ererek anlaşmalı olarak boşandılar. 10 dakika süren duruşmada isimlerin avukatları ile yer aldığı duruşmada ikilinin göz teması kurmadığı iddia edildi.

DENİZ BAYSAL BARIŞ YURTÇU DAVASINDA SON DURUM

Kulislerde yer alan iddialara göre Baysal, Yurtçu'nun istediği paranın bir miktarını ödedi ve bugün anlaşmalı olarak boşandılar. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından ikilinin yolları ayrıldı.

DENİZ BAYSAL BARIŞ YURTÇU BOŞANDI MI?

Bir süredir boşanma ile ilgili konuların gündemde olduğu 7 senelik evlilik, bugün görülen dava sonrasında sona erdi. Birçok iddianın ortaya atıldığı süreç çekişmeli geçerken bugün gerçekleşen duruşmada çiftin evliliği 10 dakika içerisinde sona erdi.