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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:24

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle dikkat çekti. Baysal, eşi Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırırken, profilinde kullandığı “Yurtçu” soyadını da sildi. Bu hamlenin ardından gözler bir kez daha ünlü çiftin evliliğine çevrildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:24

ile Barış Yurtçu’nun evliliği bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin geçtiğimiz aylarda sürecine girdiği iddia edilirken, konuya ilişkin dava dosyasına da gizlilik kararı getirildiği öğrenilmişti. Şimdi ise Deniz Baysal’ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik, ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

HABERİN ÖZETİ

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Deniz Baysal'ın, eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması, soyadını silmesi ve eşini takipten çıkması çiftin boşanma sürecine dair iddiaları yeniden gündeme getirdi.
Deniz Baysal, sosyal medya profilinden "Yurtçu" soyadını sildi, eşiyle olan fotoğraflarını kaldırdı ve Barış Yurtçu'yu takipten çıktı.
Baysal'ın Temmuz 2026'da İstanbul Adliyesi'ne başvurarak açtığı boşanma davası, tarafların anlaşamaması üzerine çekişmeli boşanmaya dönüştü.
Boşanma davası dosyasına gizlilik kararı getirildiği ve çiftin evlerini ayırdığı belirtildi.
Melis İşiten'in programına konuk olan Deniz Baysal, özel hayatıyla ilgili olarak "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullandı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

DENİZ BAYSAL’DAN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA HAMLESİ!

Deniz Baysal, sosyal medya hesabında Barış Yurtçu ile ilgili dikkat çeken değişiklikler yaptı. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları hesabından kaldırırken profilinde kullandığı “Yurtçu” soyadını da sildi. Baysal’ın Barış Yurtçu’yu sosyal medyada takipten çıkması da ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

DENİZ BAYSAL BOŞANMA SÜRECİYLE İLGİLİ PROGRAMDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Deniz Baysal, boşanma haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Melis İşiten’in programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili yöneltilen sorulara da yanıt veren ünlü oyuncu, “İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum” ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

Ünlü oyuncunun bu sözleri, Barış Yurtçu ile boşanma sürecinin gündemde olduğu dönemde yaptığı açıklamalar olması nedeniyle yeniden merak konusu oldu. Baysal, programda doğrudan dava sürecinin ayrıntılarına girmeden kendi hayatına ve ilişkiler hakkındaki düşüncelerine değindi.

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

DENİZ BAYSAL’IN ADLİYE HAMLESİ TEMMUZ AYINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun boşanma süreci, Temmuz 2026’da gündeme geldi. Baysal’ın ’ne başvurarak boşanma davası açtığı öğrenildi. İlk etapta anlaşmalı olarak ilerlemesi beklenen süreçte tarafların anlaşamaması üzerine davanın çekişmeli boşanmaya dönüştüğü aktarıldı.

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

Çiftin boşanma sürecine ilişkin dava dosyasına gizlilik kararı getirilirken, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evlerini de ayırdığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından çiftin evliliğini noktalayıp noktalamayacağı merak konusu oldu.

Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı?

Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz Baysal cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabından eşi Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Baysal ayrıca profilinde kullandığı “Yurtçu” soyadını da sildi. Bu değişiklik, çiftin boşanıp boşanmadığına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

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#boşanma
#deniz baysal
#Barış Yurtcu
#melis işiten
#İstanbul Adliyesi
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