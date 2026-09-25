Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun evliliği bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin geçtiğimiz aylarda boşanma sürecine girdiği iddia edilirken, konuya ilişkin dava dosyasına da gizlilik kararı getirildiği öğrenilmişti. Şimdi ise Deniz Baysal’ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik, ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Deniz Baysal'dan Yurtçu hamlesi geldi! Barış Yurtçu ile boşandılar mı? Oyuncu Deniz Baysal'ın, eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması, soyadını silmesi ve eşini takipten çıkması çiftin boşanma sürecine dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Deniz Baysal, sosyal medya profilinden "Yurtçu" soyadını sildi, eşiyle olan fotoğraflarını kaldırdı ve Barış Yurtçu'yu takipten çıktı. Baysal'ın Temmuz 2026'da İstanbul Adliyesi'ne başvurarak açtığı boşanma davası, tarafların anlaşamaması üzerine çekişmeli boşanmaya dönüştü. Boşanma davası dosyasına gizlilik kararı getirildiği ve çiftin evlerini ayırdığı belirtildi. Melis İşiten'in programına konuk olan Deniz Baysal, özel hayatıyla ilgili olarak "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullandı.

DENİZ BAYSAL’DAN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA HAMLESİ!

Deniz Baysal, sosyal medya hesabında Barış Yurtçu ile ilgili dikkat çeken değişiklikler yaptı. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları hesabından kaldırırken profilinde kullandığı “Yurtçu” soyadını da sildi. Baysal’ın Barış Yurtçu’yu sosyal medyada takipten çıkması da ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

DENİZ BAYSAL BOŞANMA SÜRECİYLE İLGİLİ PROGRAMDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Deniz Baysal, boşanma haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Melis İşiten’in programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili yöneltilen sorulara da yanıt veren ünlü oyuncu, “İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum” ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun bu sözleri, Barış Yurtçu ile boşanma sürecinin gündemde olduğu dönemde yaptığı açıklamalar olması nedeniyle yeniden merak konusu oldu. Baysal, programda doğrudan dava sürecinin ayrıntılarına girmeden kendi hayatına ve ilişkiler hakkındaki düşüncelerine değindi.

DENİZ BAYSAL’IN ADLİYE HAMLESİ TEMMUZ AYINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun boşanma süreci, Temmuz 2026’da gündeme geldi. Baysal’ın İstanbul Adliyesi’ne başvurarak boşanma davası açtığı öğrenildi. İlk etapta anlaşmalı olarak ilerlemesi beklenen süreçte tarafların anlaşamaması üzerine davanın çekişmeli boşanmaya dönüştüğü aktarıldı.

Çiftin boşanma sürecine ilişkin dava dosyasına gizlilik kararı getirilirken, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evlerini de ayırdığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından çiftin evliliğini noktalayıp noktalamayacağı merak konusu oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz Baysal cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabından eşi Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Baysal ayrıca profilinde kullandığı “Yurtçu” soyadını da sildi. Bu değişiklik, çiftin boşanıp boşanmadığına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.