Deniz Baysal'dan dikkat çeken çocuk açıklaması! Barış Yurtçu ile çekişmeli boşanmasına gönderme mi yaptı?

Özellikle Taşacak Bu Deniz dizisindeki Esme karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal, hayatında inancının nasıl bir yer edindiğini samimi ifadelerle anlattı. Gördüğü bir rüyanın ardından hissettiği duyguları paylaşan Baysal'ın sözleri, yakın zamanda sona eren evliliği nedeniyle magazin gündeminde dikkat çekti.

DENİZ BAYSAL'IN SON İKİ YILDAKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Anas Bukhash'ın ABtalks programına konuk olan Deniz Baysal, hayatındaki manevi dönüşümden bahsetti. İnancıyla kurduğu ilişkinin son iki yılda farklı bir boyuta ulaştığını belirten oyuncu, yaşadığı deneyimin kendisine hissettirdiklerini şu sözlerle anlattı:

“İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı.”

Baysal'ın özellikle son iki yıla vurgu yapması ve hayatının kolaylaştığını dile getirmesi, açıklamalarının zamanlaması nedeniyle merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun bu sözlerinin, yakın zamanda sona eren evliliğiyle bağlantılı olup olmadığı ise sosyal medyada tartışılabilecek konular arasında yer aldı.

DENİZ BAYSAL VE BARIŞ YURTÇU'NUN EVLİLİĞİ SONA ERDİ

Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'nun ilişkisi 2016 yılında başladı. Çift, 2019 yılında evlenerek birlikteliklerini resmiyete taşıdı. Uzun süre mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen ikilinin evliliğinde sorunlar yaşandığına ilişkin haberler ise ayrılık sürecinde magazin gündeminde geniş yer buldu.

İddialara göre Baysal, temmuz ayında fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gibi gerekçelerle boşanma davası açtı. Başlangıçta anlaşmalı olarak sonuçlanması beklenen sürecin, tarafların uzlaşmakta zorlanması nedeniyle çekişmeli bir hal aldığı öne sürüldü.

Boşanma sürecinde maddi talepler ve aldatma iddiaları da gündeme geldi. Barış Yurtçu cephesi ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti. Tarafların özel hayatlarına ilişkin iddialar, süreç boyunca kamuoyunun dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR DA GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrılık sürecinde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar da tartışmalara neden oldu. Deniz Baysal'ın ablası ve yakın çevresinden bazı isimlerin kullandığı “cringe” ve “Biraz gururlu ol” ifadeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından Barış Yurtçu'ya gönderme olarak yorumlandı.

Çift, 25 Eylül'de İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada anlaşarak boşandı. Yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirtilen duruşmanın ardından tarafların maddi konularda uzlaşmaya vardığı ve Baysal'ın bir ödeme yaptığı da basına yansıyan iddialar arasında yer aldı.

Boşanmanın ardından Deniz Baysal'ın Instagram hesabından Yurtçu soyadını kaldırması ve eski eşiyle olan fotoğraflarını silmesi de dikkat çekti. Böylece çiftin yıllar süren birlikteliği resmen sona ermiş oldu.

ESKİ EŞİNE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Yaşanan gelişmelerin ardından Deniz Baysal'ın ABtalks programındaki açıklamaları, zamanlaması nedeniyle eski evliliğiyle ilişkilendirildi. Özellikle son iki yılda inancının hayatındaki yerinin değiştiğini ve bunun kendisine iyi geldiğini söylemesi, bazı yorumlara kapı araladı.

“SAĞLIKSIZ NESİLLER ORTAYA ÇIKIYOR”

Sağlıksız nesillerin ortaya çıkarıldığını söyleyen Deniz Baysal, “Sadece internette paylaşmak üzerine her şey. Çocuğunu, düğününü paylaşmak üzerine. Beraber olduğu insanla evin içini görmüyoruz. Belki bu iki insan birbirinden nefret ediyor ama müthiş bir hayat gibi gösteriyorlar bize. Bunun üzerine evrildi her şey. Gösteriş olarak.

Önceden boşanmalarda çocuğun velayeti için tartışmalar yaşanır ‘bende kalsın, hayır bende kalsın’. Ama artık çoğu insanda ‘sende kalsın, sende kalsın’ a evrildi. Çünkü bunu bir oyuncak almak gibi görüyor çoğu insan. Ya da bir evliliği kurtarmak için çocuk yapmak. Sonra o çocuk sevgiyi gördüğü kadarıyla biliyor. Evliliği böyle zannediyor. Sonra bu da bir döngüye giriyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

