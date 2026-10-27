Hastanenin tam önünde feci kaza! Tanınmış turizmci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesi İzmir-Çanakkale yolu üzerinde, Edremit Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana gelen feci kazada 40 yaşındaki turizmci Mustafa Özcan hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 10 ARR 446 plakalı motosikletiyle Havran istikametine dönüş yapmaya çalışan Özcan, F.S. idaresindeki 35 BZL 640 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan ve ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir Kent Konseyi Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu ile Edremit Turizm İşletmecileri Derneği yönetiminde yer alan ve bölge turizm hayatının tanınan isimlerinden biri olan Mustafa Özcan'ın hayatını kaybettiği acı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.