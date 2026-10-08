Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

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İstanbul
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ayhan Sezer Yağ Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatırken sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.
Ekiplerin mücadelesi sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, yaptığı açıklamada yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ilerleyen aşamalarda kontrol altına alınacak. Herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı budur." dedi.