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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 02:28

Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 02:28

'in Bandırma ilçesindeki Ayhan Sezer Yağ Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için müdahale başlattı.
Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatırken sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. 

Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

Ekiplerin mücadelesi sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BANDIRMA KAYMAKAMI: CAN KAYBI YOK

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, yaptığı açıklamada yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ilerleyen aşamalarda kontrol altına alınacak. Herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı budur." dedi.

 

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ETİKETLER
#balıkesir
#yangın
#itfaiye
#Bandırma
#Ayhan Sezer Yağ Fabrikası
#3. Sayfa
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