Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ayhan Sezer Yağ Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için müdahale başlattı. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatırken sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Ekiplerin mücadelesi sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BANDIRMA KAYMAKAMI: CAN KAYBI YOK

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, yaptığı açıklamada yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, ilerleyen aşamalarda kontrol altına alınacak. Herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı budur." dedi.