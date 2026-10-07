Edirne'de ortaokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı! Arkadaşları fark etti

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İstanbul
Edirne'de Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisinin çantasından silah çıktı.
8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulunduğunu fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul yönetimine ve okul polisine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kuru sıkı tabancaya el koydu.
Olayın ardından öğrenci ile ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.