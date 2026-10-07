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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:40

Başakşehir’deki ortaokul dehşetinde yeni gelişme: Zanlısı ile anne ve babası tutuklandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:40

Dün, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun bahçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Başka bir lisede öğrenim gören 2011 doğumlu F.M., yanında getirdiği bıçakla ortaokul bahçesine girerek öğrencilere rastgele saldırdı.

HABERİN ÖZETİ

Başakşehir’deki ortaokul dehşetinde yeni gelişme: Zanlısı ile anne ve babası tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı ve bu olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ile anne ve babası tutuklandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda saldırı gerçekleşti.
Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti.
Saldırıda 7 öğrenci yaralandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Saldırganın annesi ve babası da tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Saldırıda ağır yaralanan 8 öğrenciden 14 yaşındaki Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralı öğrencinin hastanelerdeki tedavileri ise devam ediyor.

Başakşehir’deki ortaokul dehşetinde yeni gelişme: Zanlısı ile anne ve babası tutuklandı

OKUL GÜVENLİĞİ YAKALADI, EMNİYET GÖZALTINA ALDI

Saldırgan F.M., okul güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Yürütülen geniş çaplı adli soruşturma kapsamında, saldırgan F.M. ile birlikte annesi M.M. ve babası Ş.M. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Başakşehir’deki ortaokul dehşetinde yeni gelişme: Zanlısı ile anne ve babası tutuklandı

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 15 yaşındaki F.M. ve ebeveynleri M.M. ile Ş.M., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi.

Saldırgan ve ailesinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından adli makamların olaya ilişkin azmettirici, ihmal ve suça sürükleyen etkenleri ortaya çıkarmaya yönelik çok yönlü tahkikatı sürdürdüğü bildirildi.

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#F.m.
#S.m.
#M.m.
#Eslem Sare Bulut
#Başakşehir Kayabaşı Mahallesi
#Gündem
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