İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının siber devriyeleri son dönemde okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından dijital platformlarda şiddeti öven ve provokasyon yaratan hesaplara karşı harekete geçirdi.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı’ndan okul saldırıları sonrası siber operasyon: 3 bin 810 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okullara yönelik saldırıların ardından dijital platformlarda şiddeti öven ve provokasyon yaratan hesap ve içeriklere karşı geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yaptığı değerlendirilen 3 bin 810 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 304'ü tutuklandı ve bin 163'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Koordineli çalışmalar sonucunda saldırgan, provokatif, aşırıcılık/ırkçılık içeren ve çocukları şiddete sevk eden oyun yayınları yapan toplam bin 786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Şiddeti teşvik eden ve olumsuz içerik barındıran 359 dijital oyuna ait 817 URL adresi ile bu oyunların tanıtımını yapan bin 532 URL adresine erişim engeli getirildi. Okul saldırılarıyla bağlantılı paylaşımlar yapan "C31K" isimli oluşuma ait Telegram'daki 448 kanal kapatıldı. Saldırgan ve provokatif içeriklerle birlikte erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12 bin 141'e ulaştı. İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrısı yapılan 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

PROVOKATİF EYLEMLERE KARŞI ADIMLAR ATILDI

14-15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, 22 Eylül 2026 tarihinde ise Manisa'da meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri titizlikle yürütüldü.

Yapılan kapsamlı tespit çalışmalarıyla, dijital dünyadaki şiddet sarmalının ve provokatif eylemlere karşı adımlar atıldı.

3 BİN 810 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yaptığı değerlendirilen toplam 3 bin 810 şahıs gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 304'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bin 163 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. İfade işlemlerinin ardından 2 bin 336 kişi serbest bırakılırken, 7 şüphelinin gözaltı sürecinin ise halen devam ettiği bildirildi.

İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile koordineli yürütülen çalışmalarda toplam bin 786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tek tek tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bu hesapların bin 138'inin saldırgan, 571'inin provokatif, 39'unun aşırıcılık ve ırkçılık içerdiği belirlenirken, 38 hesabın ise çocukları şiddete sevk edecek oyun yayınları yaptığı saptandı.

"C31K" GRUBU VE ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLARA ERİŞİM ENGELİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sadece şahısların tespitiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda zararlı içeriklerin dijital dünyadan temizlenmesi için de büyük bir adım atıldı.

Çocukların psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, şiddeti normalleştiren, saldırgan davranışları teşvik eden ve uyuşturucu ile müstehcenliği özendiren 359 farklı dijital oyuna yönelik dijital oyun mağazalarındaki 817 URL adresine erişim engeli getirildi. Ayrıca bu oyunların tanıtımını yapan bin 532 URL adresi de kapatıldı.

Dikkat çeken bir diğer operasyon ise "C31K" isimli oluşuma yönelik oldu. Okul saldırılarıyla bağlantılı paylaşımlar yaptığı tespit edilen bu oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 448 kanal erişime kapatıldı.

Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9 bin 344 URL adresinin de eklenmesiyle birlikte, erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12 bin 141'e ulaştı.

Öte yandan siber polisler, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'daki saldırıları bahane ederek toplumsal olay çıkarmaya çalışanlara da müsaade etmedi.

İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin 33 adet paylaşım tespit edilerek anında Güvenlik Daire Başkanlığı ve ilgili il birimlerine iletildi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Söz konusu gelişmelere ilişkin EGM’nin siber alandaki operasyonları ve izleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.