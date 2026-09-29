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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:38

İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı' paylaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "700 bin kişilik İçişleri Bakanlığı ailesi olarak milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:38

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Huzurun ve güvenliğin yüzyılı için görev başındayız." mesajıyla paylaşımda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı' paylaşımı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 700 bin kişilik bakanlık ailesiyle "Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı" için görev başında olduklarını belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü riski öngörerek suçu önleyen proaktif bir anlayışla çalışmaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığı vatanın her karış toprağında milletin güvenliği için görev başındadır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 455 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'da kesintisiz nöbet tutmaktadır.
AFAD, afeti beklemeden ve riski önceden yöneterek sahada çalışmaktadır.
Göç İdaresi Başkanlığı güvenlik, hukuk ve insan onuru ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürmektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hayatı kolaylaştıran dijital devlet anlayışıyla vatandaşın yanındadır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

MAVİ VATAN VURGUSU

Türkiye'nin dört bir yanında milletin hizmetinde olduklarını belirten Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün, riski öngören ve suçu önleyen proaktif bir anlayışla huzurun teminatı olurken, Jandarma Genel Komutanlığının, vatanın her karış toprağında milletin güvenliği için görev başında bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız 455 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın her damlasında kesintisiz nöbet tutmakta, 'ımız afeti beklemeden ve riski önceden yöneterek sahada var gücüyle çalışmaktadır. Göç İdaresi Başkanlığımız güvenlik, hukuk ve insan onuru ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürürken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz hayatı kolaylaştıran dijital devlet anlayışıyla her an vatandaşımızın yanında yer almaktadır.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

700 bin kişilik İçişleri Bakanlığı ailesi olarak milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun ve Güvenliğin Yüzyılı' yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

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ETİKETLER
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#göç idaresi başkanlığı
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#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Gündem
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