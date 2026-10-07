Başakşehir'deki okul saldırganı tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M.'nin, Başakşehir'de bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci de yaralanmıştı.

Olayın ardından ekiplerce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan öğrencilerden 2'si, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. 5 öğrencinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştiren 2011 doğumlu F.M ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.