Uranyum satmaya çalışırken yakalandı! Gürcistan'da radyasyon alarmı

Nükleer maddelerin yasa dışı ticaretine bir yenisi eklendi. Gürcistan'da yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planlayan kişi gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği belirtildi.

RADYASYON DEDEKTÖRÜYLE TESPİT EDİLDİ

Ulusal Güvenlik Servisinin paylaştığı görüntülerde, güvenlik görevlilerinin beyaz bir sedanın içinden çıkardıkları şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği görülürken, aracın bagajındaki iki küçük kap da el tipi radyasyon dedektörüyle incelendi; kaplardan birinde açık renkli bir toz bulunduğu görüldü.

GÜRCİSTAN'DA İLK DEĞİL!

Gürcistan, şubat ayında da 3 milyon dolar değerinde uranyum ile nükleer silah denemelerinde kullanılan radyoaktif bir izotop miktarını satın almaya çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.