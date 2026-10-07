AVM'de tavandaki şüpheli! Polis ikna edemeyince ayağını kaydırıp yakaladı

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezindeki çalışanlar tavandan birtakım sesler duydular. Ne olduğunu anlayamayan çalışanlar bu durumu polise bildirdi.

TAVANDAKİ ŞÜPHELİ

Polisler, tavandaki sesleri takip ettiler ve bir şüphelinin tavandaki panellere zarar vererek ilerlediğini fark ettiler. Tavandaki şüphelinin durduğu noktaya uzun bir merdiven uzatıldı ve aşağı inmesi istendi.

AŞAĞI İNMEKTEN VAZGEÇTİ

Şüphelinin merdivenden düşme ihtimaline karşı ise altına bir yastık kondu. Şüpheli ilk başta aşağı inmeye ikna oldu fakat bir süre sonra vazgeçti. Polis, merdivenle yukarı çıkmaya çalıştığı sırada merdiveni çekti ve yatağın üzerine düşmesini sağladı.

Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin daha sonra merdivenle birlikte aşağı düşerek zemine yerleştirilen yatağın üzerine çakıldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Yatağın üzerine düşen adam bu kez ayağa kalkarak polislerden kaçmaya çalıştı. Ekipler kısa süren müdahalenin ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis tarafından kimliği Gabriel Llamalt Hideo olarak açıklanan şüpheli, mala zarar verme ve hırsızlık suçlamalarının yanı sıra hakkında bulunan yakalama kararı kapsamında Clark County Cezaevi'ne gönderildi.