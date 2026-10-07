ABD'nin New York eyaletinde artan kızamık vakaları nedeniyle New York Valisi Kathy Hochul tarafından "afet acil durumu" ilan edildi. New York'ta yıl başından 3 Ekim'e kadar 108 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. Vakaların 7'sinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde tespit edildiği bildirildi. Eyalet yetkililerine göre 15 Temmuz'dan bu yana 18 ilçedeki aşılama oranlarının düşük olduğu kırsal topluluklarda 92 vaka tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızamık vakaları 35 yılın zirvesini gördü! ABD baş edemeyince 'afet acil durum' ilan etti New York eyaletinde artan kızamık vakaları nedeniyle vali tarafından "afet acil durumu" ilan edildi. New York'ta yılbaşından 3 Ekim'e kadar 108 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. Vakaların büyük çoğunluğu (101 vaka) eyaletin kırsal bölgelerinde tespit edildi. Vali Kathy Hochul, aşı ve test kapasitesini artırmak amacıyla sağlık görevlilerine ve eczacılara MMR aşısı yapma yetkisi verdi. Acil durum kararı 4 Kasım'a kadar yürürlükte olacak. ABD genelinde 2026 yılında kaydedilen kızamık vakası sayısı 3 bin 887 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ACİL DURUM 4 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Hochul'un imzaladığı acil durum kararıyla kızamıkla mücadelede aşı ve test kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Karar kapsamında sağlık görevlileri ve eczacılara kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı uygulanan MMR aşısını yapma yetkisi verildi. Hemşirelerin de kızamık testi talep edebilmesine imkan sağlandı. Etkilenen kırsal bölgelerde 15 Temmuz'dan bu yana yerel sağlık birimleri tarafından binin üzerinde MMR aşısı uygulandığı bildirildi. Acil durum kararının 4 Kasım'a kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAYISI ARTTI

New York Valisi Kathy Hochul, son verilerin değerlendirilmesinin ardından afet acil durumu ilan ettiğini belirtti. Hochul, aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle kimsenin ciddi şekilde hastalanmaması veya hayatını kaybetmemesi gerektiğini ifade ederek, aşı ve test yapabilecek sağlık çalışanlarının sayısının artırıldığını bildirdi.

VAKA SAYISI 35 YILIN ZİRVESİNDE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 1 Ekim tarihli verilerine göre, ABD genelinde 2026 yılı içinde 3 bin 887 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. ABD'de bu yıl 1991'den bu yana en fazla kızamık vakasının görüldüğü yıl oldu. New York'un komşusu Pennsylvania'da da kızamık salgını sürüyor. Eyalette vaka sayısı bini aşarken, 5 kişi hayatını kaybetti.