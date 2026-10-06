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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:21

En hızlı yayılan salgın bir ülkeye daha sıçradı: İlk ölüm haberi duyuruldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin uzun süredir mücadele ettiği Ebola salgını Kenya'ya sıçradı. Sağlık Bakanı Aden Duale, Nairobi'ye gelen Kenya vatandaşında Ebola görüldüğünü ve hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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En hızlı yayılan salgın bir ülkeye daha sıçradı: İlk ölüm haberi duyuruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:21

'da ilk vakası tespit edildi. Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale yaptığı açıklamada, 'nde 1 ay önce Ebola'dan rahatsızlanan ve farklı hastanelerde tedavi gören Kenya vatandaşının cumartesi günü başkent 'ye geldikten sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

HALK TARAMASINDAN GEÇTİ

Bakan Duale, hastanın cumartesi günü uçakla geldiğini ve Nairobi'deki havalimanında normal halk taramasından geçtikten sonra bir akrabası tarafından hastaneye götürüldüğünü, yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını aktardı. Duale, hastanın hayatını kaybettiğini, şu ana kadar aile üyeleri ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere 28 kişinin temaslı olarak tespit edildiğini belirtti. 

Duale, "Halkın paniğe kapılmaması gerektiğini, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm sistemlerin devreye sokulduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.
Kenya'da daha önce hiç Ebola vakası kaydedilmemişti.

En hızlı yayılan salgın bir ülkeye daha sıçradı: İlk ölüm haberi duyuruldu

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 binden fazla Ebola vakası tespit edilirken, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu, tarihindeki en büyük Ebola salgınıyla mücadele ediyor.

Salgın daha önce Uganda'ya da sıçramış, burada 20 vaka ve 2 ölüm bildirilmişti, ancak Dünya Sağlık Örgütü Ağustos ayında Uganda'yı "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan etmişti.

Ebola, enfekte olmuş kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılıyor, ateş, kusma, ishal ve ağır vakalarda iç ve dış kanamaya neden olabiliyor.

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#kenya
#demokratik Kongo Cumhuriyeti
#ebola
#nairobi
#Aden Duale
#Dünya
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