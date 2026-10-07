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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:52

Esenyurt'ta arkadaşlarını yaralayan çocuğun okul saldırganlarını övmekten davası ortaya çıktı

Esenyurt'ta iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralayan 16 yaşındaki liseli çocuğun daha önce lise saldırılarının faillerini öven paylaşımları sebebiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Esenyurt'ta arkadaşlarını yaralayan çocuğun okul saldırganlarını övmekten davası ortaya çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:52

'ta lisede 2 sınıf arkadaşını bıçakla yaralayan 16 yaşındaki A.Ç.'nin geçmişte yaşanan okul saldırılarının faillerini öven paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımlar nedeniyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Esenyurt'ta arkadaşlarını yaralayan çocuğun okul saldırganlarını övmekten davası ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Esenyurt'ta lisede iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralayan 16 yaşındaki A.Ç.'nin daha önce okul saldırılarının faillerini öven paylaşımlar yaptığı ve bu nedenle hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.
Esenyurt'ta Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde A.Ç. isimli öğrenci, sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.'yı bıçakla yaraladı.
Gözaltına alınan A.Ç.'nin sosyal medyada daha önceki okul saldırılarının faillerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Bu paylaşımları nedeniyle A.Ç. hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldı ve yargılanması devam ediyor.
Savcılık, olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.'nin annesi M.Ç.'nin de gözaltına alınmasını emretti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Esenyurt'ta arkadaşlarını yaralayan çocuğun okul saldırganlarını övmekten davası ortaya çıktı


Esenyurt'ta bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde A.Ç., sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.'yı bıçakla yaraladı. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ç.'nin daha önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş'ta ve Eskişehir'de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini, ayrıca yurt dışında Ukrayna, Rusya ve Avusturya'da gerçekleştirilen benzer eylemlerin faillerini övücü mahiyette sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle A.Ç. hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldığı, yargılanmasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi.
Savcılık, olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.'nin annesi M.Ç.'nin de gözaltına alınması talimatını verdi.

 

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#esenyurt
#Aç
#Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
#Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
#Suçu Ve Suçluyu Övme
#Gündem
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