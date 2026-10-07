Sosyal medyada ilgi çekmek için havaya ateş etti: O maganda yaka paça böyle yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında sokakta yürürken havaya ateş açan 21 yaşındaki S.Ç. ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan 22 yaşındaki arkadaşı S.A., emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin güvenlik kameralarından adım adım takip ettiği şüphelilerin, olay öncesinde silahla ateş etme provası yaptıkları belirlendi. Araç plakası ve cep telefonu incelemelerinden kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edildi. Yer gösterme işlemi sırasında halktan özür dileyen şüphelilerin ifadelerinde çok pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.