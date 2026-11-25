İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 14'ü, ek ifadelerinin alınması amacıyla yeniden emniyete götürüldü.

14 ŞÜPHELİ EK İFADE VERECEK

Adliyeye getirilen 24 şüpheliden 14’ünün ek ifadelerinin alınması amacıyla yeniden emniyete götürüldü. Bu kapsamda söz konusu şüpheliler, işlemlerinin devamı için tekrar emniyete götürülürken, 10 şüphelinin ise adliyede ifade vereceği öğrenildi.

10 İSİM ADLİYEDE İFADE VERECEK

Adliyede ifade işlemlerine devam edilecek 10 isim arasında Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel’in bulunduğu öğrenildi.