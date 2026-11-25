Gazze'de bölgenin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Savaşın ardından Gazze'yi kimin yöneteceği, Filistin yönetiminin yeniden söz sahibi olup olamayacağı ve İsrail'in hedeflerinin hangi coğrafyalara uzanacağı kritik önem taşıyor.

Orta Doğu'da yeni bir savaş ihtimaline dikkat çeken Orta Doğu Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a ABD'nin bölge politikasının değişmediğini savunarak önümüzdeki 1-2 yıl için dikkat çeken bir senaryoya işaret etti.

ABD'nin Gazze ve Orta Doğu politikası ne kadar değişti?

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: Ben ABD'nin Gazze ve Orta Doğu politikasının değiştiğini görmüyorum. İsrail'in İbrahim Anlaşmaları var. Amerika'nın da son Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Doğu Akdeniz, Hürmüz ve Babülmendep'i kontrol etme hedefi bulunuyor. Dolayısıyla burada asıl mesele, Amerika'nın son ulusal güvenlik belgesinde ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda süreci devam ettirmesi.

Bu açıdan hem İsrail'in büyümesini hem de bölge içindeki çatışmaları ve bölünmüş Orta Doğu projesinin devamını görüyorum.

FİLİSTİN'İ KİM YÖNETECEK?

Savaş sonrasında Gazze'yi kim yönetecek? Filistin yönetiminin yeniden kontrolü sağlaması mümkün mü?

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: Gazze'nin geleceğindeki en büyük sorunlardan biri yönetim meselesi ve İsrail'in kuşatması. Benim şu anda gördüğüm kadarıyla Gazze'de hâkim olan Hamas'tı ancak Hamas yer altında. Yönetim ise Ramallah'ta, Batı Şeria'da. Orası da İsrail'in kontrolünde.

Dolayısıyla "Gazze'yi kim yönetecek?" sorusunun cevabı, aslında "Filistin'i kim yönetecek?" sorusunun cevabıdır.

Esas olarak İsrail'in büyük hedefinin hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de Filistin'i ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Yerleşimcileri İsrail ordusu destekliyor. Bunu, İsrail'de başbakan olması muhtemel isimlerden biri olarak görülen Eisenkot da söylüyor. İsrail Devleti de bu politikayı uyguluyor. Dolayısıyla Filistin yönetiminin yeniden kontrolü sağlaması şu aşamada mümkün görünmüyor.

AMAÇ: ORTA DOĞU PROJESİ İLE TÜM İSLAM DÜNYASINI PARÇALAMAK

İsrail'in Gazze'deki askeri ve siyasi hedefleri Lübnan, Suriye ve İran'ı da kapsayan daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebilir mi?

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: İsrail'in Gazze'deki askeri ve siyasi hedefleri maalesef yalnızca Lübnan, Suriye ve İran'la sınırlı değil. Bütün bölgenin, İslam dünyasının, bölünmüş Orta Doğu projesi kapsamında Batı'nın çıkarlarıyla uyumlu olacak şekilde parçalanıp kontrol edilmesi hedefleniyor.

Hindistan ile yürütülen IMEC projesi de bu kapsamda değerlendirilmeli. Bu projeyle bölge Çin'e kapatılmaya, Kuşak Yol Projesi'nin önü kesilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Hicaz Demiryolu ve Kalkınma Yolu Projesi'ni bertaraf etmeyi amaçlayan kapsamlı bir yaklaşım söz konusu. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ve istikrar arayan düzenini bozmaya yönelik bir girişim olduğunu düşünüyorum. Lübnan'da da benzer bir durum var. Filistin ise tamamen ortadan kaldırılmış gibi değerlendiriliyor.

Hatta çatışmanın Sudan, Somali ve Habeşistan bölgesine kadar yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla İsrail'in Gazze'deki hesabı, Lübnan, Suriye ve İran'dan çok daha geniş; bölgesel, hatta küresel ve Armageddon'a dönüştürülmeye çalışılan bir strateji olarak karşımıza çıkıyor.

Bu stratejiyi Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da görebiliyoruz. Barışa izin vermeyen küresel bir yapı var. İsrail de tabiri caizse bu yapının eli olarak görev görüyor. Bu nedenle en korkunç senaryonun yaşanmasını kuvvetle muhtemel görüyorum.

Başlık / Konu Görüş Bildiren Temel İddia / Amaç Etkilenen / Hedeflenen Ülkeler ve Bölgeler İlgili Uluslararası Projeler ve Çatışmalar Orta Doğu Projesi ile İslam Dünyasını Parçalamak Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu İsrail'in Gazze'deki hedeflerinin yerel kalmayıp Batı'nın çıkarları doğrultusunda tüm İslam dünyasını parçalamayı ve küresel bir çatışmayı (Armageddon stratejisi) amaçlaması. Gazze (Filistin), Lübnan, Suriye, İran, Türkiye, Sudan, Somali, Habeşistan (Etiyopya) IMEC Projesi, Çin Kuşak-Yol Projesi, Türkiye'nin Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projeleri, Ukrayna-Rusya Savaşı

TÜRKİYE'Yİ UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türkiye, Gazze'deki gelişmeler karşısında nasıl bir diplomatik rol üstlenebilir? Ankara'nın garantörlük, arabuluculuk veya yeniden inşa sürecinde belirleyici aktör olma ihtimali var mı?

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: Maalesef Türkiye'nin Gazze'deki gelişmeler karşısında ne diplomatik ne de askeri bir rol üstlenmesi, İsrail, Amerika ve Batı tarafından uygun görülüyor.

Bunun nedeni de Türkiye'nin garantörlük, arabuluculuk veya yeniden inşa sürecinde yer almasının istenmemesi. Türkiye'nin askerine, Osmanlı geçmişinden ve bölgedeki tarihsel konumundan dolayı düşman olarak bakan Siyonist bir yapı var. Bu yapının, İngilizlerle ve istihbarat örgütleriyle birlikte Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinde aktif rol oynayan anlayışın devamı olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle Türkiye'yi mümkün olduğu kadar bölgeden uzak tutmaya çalışıyorlar.

Gazze'nin yeniden inşası mümkün mü? Kimin kontrolünde gerçekleşecek?

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: Gazze'nin yeniden inşası konusunda iyimser değilim. Bölgede kalan Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve farklı bölgelere yönlendirilmesi gibi bir sürecin yaşanabileceğini düşünüyorum.

Birleşmiş Milletler de ortada yok. Bunun dışında bir Gazze Barış Kurulu vardı. Ancak o da Amerika'nın kendi hesaplarından dolayı etkili olamıyor. İsrail bugün sarı çizginin de ötesine geçerek Filistin'i yıkmaya devam ediyor.

Önümüzdeki 1-2 yıl için Gazze ve Filistin konusunda en güçlü senaryonuz nedir?

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Gazze ve Filistin konusunda ya bütün bölgeyi cehenneme çevirecek topyekûn bir savaş yaşanır ya da umarım gerçekleşir dediğimiz, ancak benim pek mümkün görmediğim bir senaryo devreye girer.

İsrail'de aklıselim galip gelir, Batı da aynı yönde hareket eder ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaya başlanır. Ancak bu ihtimali mümkün görmüyorum. Açıkçası benim gördüğüm, önümüzdeki süreçte bizi büyük bir savaşın beklediği yönünde.