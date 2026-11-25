Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 Eylül 2026 tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.M.A.'ya annesi M.A.'nın yanında otomobil çarptı. Anne kızını kurtarmak istese de başarılı olamadı. Kız çocuğu yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleler yeterli olmadı ve hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü kadın gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede önce ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı. Daha sonra baba F.A.'nın karara itiraz etmesi üzerine F.A.B. yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

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HABERİN ÖZETİ En acı tesadüf: 4 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden babanın 2017'de ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı Eskişehir'de 4 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden F.A.'nın, 2017 yılında Adana'da 69 yaşındaki Aziz Aksoy'un hayatını kaybettiği bir kazaya neden olduğu ve cezaevine girmediği ortaya çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki E.M.A. hayatını kaybetti; sürücü F.A.B., baba F.A.'nın itirazı üzerine tutuklandı. Kızını kaybeden baba F.A.'nın, 2017'de Adana Kozan Yolu'nda otomobiliyle 69 yaşındaki Aziz Aksoy'a çarptığı ve Aksoy'un 4 ay sonra vefat ettiği öğrenildi. Adana'daki kaza sonrası yargılanan F.A.'ya verilen ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Hayatını kaybeden Aziz Aksoy'un oğlu Hacı Aksoy, iki olayın benzerliğine dikkat çekerek kendi babasının ölümüne neden olan sürücünün cezaevine girmediğini ifade etti.

HER İKİ KAZA DA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kızını kaybeden acılı baba F.A.'nın, Adana'da 2017 yılında Kozan Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Aziz Aksoy'a otomobiliyle çarptığı ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy'un vücudunda ve kafatasında kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Aksoy, yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenilirken, yargılama sonucunda sürücüye 2 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimiyle cezası 1 yıl 8 aya düşürülen sürücü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Her iki kaza da güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

YAŞLI ADAMIN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GİRMEDİ

Adana'da 2017 yılında hayatını kaybeden Aziz Aksoy'un oğlu Hacı Aksoy, Eskişehir'de yaşanan kazayı basından takip ederken sürücünün ismini gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki olayın birbirine çok benzediğini belirten Aksoy, babasının ölümüne neden olan kazada sürücünün cezaevine girmediğini, Eskişehir'deki olayda ise kadın sürücünün tutuklandığını belirtti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 35-40 METRE TAKLA ATARAK HASTANELİK OLDU

Babasının geçirdiği kazayı anlatan Hacı Aksoy, şunları söyledi:

"2017 yılında Adana'nın Kozan Yolu üzerinde kaza meydana geldi. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman F.A. arabayla geliyor. Babam karşıya geçerken arkadan gelen araba hızla çarpıyor ve babam yaklaşık 35-40 metre takla atarak hastanelik oluyor. Yaklaşık 4 ay hastanede kaldı. 2 ay sonra beyin kanamasından dolayı ameliyat edildi ve ameliyattan 1-1,5 ay sonra vefat etti. Hiç cezaevine girmedi, sadece hastanede ifadesini verip elini kolunu sallayarak çıkıp gitti."

"BİZ BABAMIZDAN ACI ÇEKTİK, F.A. DA ÇOCUĞUNDAN ÇEKTİ"

Eskişehir'de yaşanan kazayı basından takip ettiğini anlatan Aksoy, sürücünün ismini görünce geçmişte yaşadıkları acının yeniden aklına geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Çocuğunun kazasını Eskişehir'de basında gezinirken gördüm. F.A. ismini görünce kızının ölümüne çok üzüldüm ama olaya baktığım zaman tıpatıp aynısıydı. Biz babamızdan acı çektik, F.A. da çocuğundan çekti. Allah rahmet eylesin, gerçekten çok üzüldük ama Allah'ın adaletidir. Artık bir şey de diyemiyorum, keşke böyle bir şey olmasaydı."