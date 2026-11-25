Bolu'da yürek yakan kaza kamerada! Kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Bolu’da D-100 kara yolu üzerinde Sibel Çınar’ın kullandığı otomobil ile A.Ö. isimli şahsın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Sibel Çınar’ın kullandığı otomobil karşı şeride geçerek önce elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, kırmızı ışıkta bekleyen E hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada, Sibel Çınar hayatını kaybederken araçtaki 3 kişi ve diğer otomobilin sürücüsü A.Ö. de yaralandı. Bir kişiyi hayattan koparan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.