Bu öngörü üzerinden hesap yaptığımızda karşımıza çıkan tablo şöyledir:

Bugün 1 çocuk için 253.670,40 TL olan en düşük borçlanma bedeli, %30'luk artışla birlikte 01 Ocak 2027'den itibaren tam 329.771,52 TL'ye fırlayacaktır.

Yani başvuruyu yeni yıla bırakan bir anne, sadece bir çocuk için bile cebinden fazladan 76.101,12 TL ödemek zorunda kalacaktır.

Üç çocuk üzerinden borçlanma yapacak bir sigortalı için ise bu gecikmenin faturası tam 228.303,36 TL ekstra maliyet demektir.

