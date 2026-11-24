Jensen Huang'ın Nvidia şirketine dönüşünü coşkuyla kutladılar

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yönetim kurulu, şirketin eski CEO'su Jensen Huang hakkında geri adım atmış, casusluk skandalına adı karışan ve görevinden istifa eden Huang'ı yeniden şirketin CEO'su olarak görevlendirmişti. Yeniden göreve gelmesinin ardından şirketine dönen Huang, California'daki merkezine geri dönüşü sırasında Nvidia çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. Dakikalarca alkışlanan Huang, kalabalığa, "Bana ikinci bir şans verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ikinci dönemimde daha iyi bir CEO olacağım" dedi.

İşe döndüğü ilk gün bilgisayarının olmadığını kaydeden Huang, "Bu yüzden IT departmanı bana yeni bir bilgisayar verecek" diyerek çalışanlarla şakalaştı. Çalışanlara bir kez daha teşekkür eden Huang, "Hepinizi bu kadar şeyden geçirdiğim için çok özür dilerim. Çok büyük hatalar yaptım ve geri dönmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kalabalık arasında bulunan bir çalışan bu sözler üzerine koşarak Huang'a sarıldı.