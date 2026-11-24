Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm emeklileri kapsayan ve enflasyonun üzerinde artış öngören düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e getirileceğini bildirdi. Yılmaz, çalışmada prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin belirleyici unsurlar olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin emeklilere yönelik zam çalışmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile koordineli şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durulduğunu aktaran Yılmaz, çalışmanın temel çerçevesini şu sözlerle anlattı:

"Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve bunu da hakkaniyetle, adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Ama henüz çalışma bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde meclisimizin takdirine sunduğumuzda detaylarını sizler de kamuoyu da öğrenmiş olacaksınız."

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI SORULARINA YANIT

Yılmaz, "seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı uygulanacağı" yönündeki bir soru üzerine mevcut aşamada teknik detaylara girmesinin doğru olmayacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analizlere girmem doğru olmaz. O alternatifler netleştikten sonra zaten meclisimize sunulmuş olacak. İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış."

DÜZENLEME YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'TE OLACAK

Çalışmanın takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, önümüzdeki süreçte Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin yapılacağını hatırlatarak, emeklilere yönelik düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'in takdirine sunulacağını sözlerine ekledi.