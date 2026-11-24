Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar sonucunda yeni operasyonlara imza atıldı.

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HABERİN ÖZETİ Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne 8 ilde eş zamanlı operasyon! 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından gerçekleştirildi. 24 Kasım günü 29 ikamet adresine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli şahıstan 21'i yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 24 Kasım günü Ankara merkezli 8 ilde 29 ikamet adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıkça; hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli şahıstan, 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.