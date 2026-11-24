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İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar sonucunda yeni operasyonlara imza atıldı.
Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 24 Kasım günü Ankara merkezli 8 ilde 29 ikamet adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılıkça; hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli şahıstan, 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.