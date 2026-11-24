Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artırma veya azaltma yetkisini kullanmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni hesaplamalara göre; 10 yıllık pasaport harcı 17 bin 142 TL'ye, IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 TL'ye, yurt dışı çıkış harcı ise 1.598 TL'ye yükselecek. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

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HABERİN ÖZETİ 2027 vergi ve harç tarifesi şekillendi! Pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücreti belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen %27,83'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte, Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren çeşitli vergi ve harçlarda artışlar yaşanacak. 2026 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak kesinleşti. Bu orana göre, Cumhurbaşkanı'nın artırma veya azaltma yetkisini kullanmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren vergi ve harçlarda %27,83 oranında artış uygulanacak. 10 yıllık pasaport harcı 17.142 TL'ye, IMEI kayıt ücreti 69.358 TL'ye ve yurt dışı çıkış harcı 1.598 TL'ye yükselecek. B sınıfı ehliyet harcı ise 8.634 TL olacak. Yeniden değerleme oranı, pasaport ve ehliyet harçları, MTV, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ile çeşitli vergi ve idari para cezalarını etkileyecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,83 OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti.

Yeni yılda vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde esas alınacak bu oran doğrultusunda, herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ilgili kalemlerde yüzde 27,83 oranında artış uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARTIRMA VE AZALTMA YETKİSİ BULUNUYOR

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının tüm kalemlere birebir yansıması kesin değil. İlgili kanunlar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı vergi, harç ve maktu tutarlarda yeniden değerleme oranına göre yapılacak artışı artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor.

Bu yetki çerçevesinde bazı kalemlerde farklı oranların belirlenmesi gündeme gelebilecek. Kesin 2027 tutarları, yıl sonuna kadar yayımlanacak ilgili düzenlemeler ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla netleşecek.

HANGİ KALEMLER ETKİLENECEK?

Yeniden değerleme oranının devreye girmesiyle birlikte yeni yılda pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ile çeşitli vergi ve idari para cezalarında artış yaşanacak. Ayrıca vergi mevzuatında yeniden değerleme oranına endeksli istisna, had ve sınırlar da yeni oran doğrultusunda güncellenecek.

2027'DE VERGİ VE HARÇLAR NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılmadığı takdirde yüzde 27,83'lük artış hesabına göre 2027 yılında uygulanacak tahmini harç tutarları şöyle:

10 yıllık pasaport harcı: 13.410 TL'den 17.142 TL 'ye

B sınıfı ehliyet harcı: 6.754 TL'den 8.634 TL 'ye

IMEI kayıt harcı: 54.258 TL'den 69.358 TL 'ye

Yurt dışı çıkış harcı: 1.250 TL'den 1.598 TL 'ye

SİLAH TAŞIMA RUHSATLARINDA DURUM NE?

2026 yılında 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harcı 187 bin 941 TL idi. 2027 yılı için hesaplanan yüzde 27,83 yeniden değerleme oranının uygulanması halinde silah taşıma ruhsatı harcı 240 bin 244 TL olacak.