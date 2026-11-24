Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması geride kaldı. 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasıyla birlikte konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar kura takvimini araştırmaya başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun yanı sıra 15 bin konutun kiralık olarak vatandaşlara sunulması planlanıyor. Bu uygulamanın ilk etabında ise 12 ilçede bulunan 1.071 konut kiraya verilecek. Bakan Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre ilk etapta tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslim işlemleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Üç yıl süreyle tahsis edilecek konutlarda kira fiyatları aylık 10 bin TL’den başlayacak. Kura tarihinin kesin günü ve sonuçların ilan edileceği takvime ilişkin gelişmeler ise başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ’nin İstanbul’da kiraya vereceği 1.071 sosyal konut için kura çekiminin aralık ayında yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta tamamlanan konutların kura çekimiyle birlikte anahtar teslim işlemlerinin de aralık ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ancak kura çekilişinin yapılacağı kesin gün ve saat henüz netleşmedi. TOKİ tarafından açıklanacak resmi takvimle birlikte çekilişin ayrıntılarının duyurulması bekleniyor.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

İstanbul’daki ilk etap kiralık sosyal konut projesi 12 ilçeyi kapsıyor. Toplam 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

Böylece ilk etapta İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan toplam 1.071 konut kiraya verilecek.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KİRA BEDELİ NE KADAR?

Projede aylık kira bedellerinin 10 bin TL’den başlaması öngörülüyor. Konutlar, bulundukları bölgelerdeki rayiç kira bedellerinin altında vatandaşlara tahsis edilecek.

Kira artışlarına ilişkin uygulamada ise ilk 12 ay için sabit fiyat esas alınacak. Konutun teslimi için TOKİ tarafından bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca kira bedeline zam yapılmayacak. Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında kira tutarı TÜFE oranında artırılacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesine başvuruda bulunacak vatandaşlar için belirli koşullar aranıyor. Başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak.

En az bir yıldır kesintisiz olarak İstanbul’da ikamet etmek.

Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konuta sahip olmamak.

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak.

Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması.

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak.

Başvuru koşullarını karşılayan vatandaşlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda hak sahibi olabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul’da ilk etapta tamamlanan 1.071 kiralık sosyal konutun kura çekimiyle birlikte anahtar teslim işlemlerinin aralık ayında yapılması planlanıyor.

Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinin tamamının ise 2028 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kiralık sosyal konutlarda kira ödemeleri, konutun teslim edilmesini takip eden ayın 20’sinde başlayacak. Hak sahiplerine tahsis edilen konutlarda oturma süresi ise üç yıl ile sınırlandırılacak. Bu süre uzatılamayacak.

Üç yıllık tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin kiralık sosyal konutu boşaltması gerekecek. Böylece proje kapsamında belirlenen süre boyunca uygun fiyatlı kiralık konut imkanından yararlanılabilecek.