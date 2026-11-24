2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni yılda birçok vergi, harç ve trafik cezasının bu oranda artması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı vergi ve harçlarda artış oranını artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. Peki bu yetki kullanılmadığı takdirde trafikte 2027 ceza tarifesi nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar ve rakamlar...

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HABERİN ÖZETİ 2027 trafik cezaları belli oldu! Kırmızı ışık, hız sınırı, makas ve alkollü araç kullanma cezası ne kadar oldu? 2026 yılı için belirlenen %27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Yeniden değerleme oranı %27,83 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi ve harç oranlarını değiştirme yetkisi bulunuyor. Kırmızı ışık ihlali cezası 6.391 TL'ye yükselecek. Hız sınırını %66 ve üzeri aşmanın cezası 38.349 TL olacak. Alkollü araç kullanmanın ilk ihlal cezası 31.958 TL'ye çıkacak. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 51.132 TL olacak.





1 OCAK 2027 İTİBARIYLA UYGULANACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, yeni yılda uygulanacak trafik idari para cezalarının belirlenmesinde de baz alınacak. Herhangi bir indirim veya artırım yetkisi kullanılmaması durumunda 1 Ocak 2027'den itibaren sürücülerin karşılaşacağı ceza tutarları belli oldu.

EN SIK KESİLEN TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışık ihlali: 5.000 TL'den 6.391 TL 'ye

Trafikte cep telefonu kullanma: 5.000 TL'den 6.391 TL 'ye

Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL'den 3.196 TL 'ye

Yayaya yol vermeme: 5.662 TL'den 7.238 TL 'ye

Trafik levhalarına uymama: 1.000 TL'den 1.278 TL 'ye

HIZ SINIRINI AŞMA CEZALARI

Yerleşim yeri içinde 6-10 km/s aşım: 2.000 TL'den 2.557 TL 'ye

11-15 km/s aşım: 4.000 TL'den 5.113 TL 'ye

16-20 km/s aşım: 6.000 TL'den 7.670 TL 'ye

21-25 km/s aşım: 8.000 TL'den 10.226 TL 'ye

26-35 km/s aşım: 12.000 TL'den 15.340 TL 'ye

36-45 km/s aşım: 15.000 TL'den 19.174 TL 'ye

46-55 km/s aşım: 20.000 TL'den 25.566 TL 'ye

56-65 km/s aşım: 25.000 TL'den 31.958 TL 'ye

66 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL'den 38.349 TL 'ye

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZALARI

Alkollü araç kullanma (ilk ihlal): 25.000 TL'den 31.958 TL 'ye

Alkollü araç kullanma (ikinci ihlal): 50.000 TL'den 63.915 TL 'ye

Alkollü araç kullanma (üçüncü ve sonrası): 150.000 TL'den 191.745 TL 'ye

EHLİYET, KASK VE ÇOCUK KOLTUĞU CEZALARI

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL'den 51.132 TL 'ye

Ehliyeti geri alınmışken araç kullanma: 200.000 TL'den 255.660 TL 'ye

Ehliyeti iptal edilmişken araç kullanma: 200.000 TL'den 255.660 TL 'ye

Kask takmama (ilk ihlal): 2.500 TL'den 3.196 TL 'ye

Kask takmama (ikinci ihlal): 5.000 TL'den 6.392 TL 'ye

Kask takmama (üçüncü ihlal): 10.000 TL'den 12.783 TL 'ye

Çocuk koltuğu kullanmama: 5.000 TL'den 6.392 TL 'ye

AĞIR TRAFİK İHLALLERİ

Trafikte dur ihtarına uymama: 200.000 TL'den 255.660 TL 'ye

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme: 180.000 TL'den 230.094 TL 'ye

Trafikte saldırı amacıyla başka aracı takip etme: 180.000 TL'den 230.094 TL 'ye

Sahte plaka kullanma: 140.000 TL'den 178.962 TL 'ye

Plakayı okunmaz hale getirme: 140.000 TL'den 178.962 TL 'ye

Drift yapma: 140.000 TL'den 178.962 TL 'ye

Makas atma: 90.000 TL'den 115.047 TL 'ye

Ters yönde araç kullanma (otoyol/bölünmüş yol): 90.000 TL'den 115.047 TL 'ye

Ters yönde araç kullanma (yerleşim yeri): 20.000 TL'den 25.566 TL 'ye

Emniyet şeridini ihlal: 20.000 TL'den 25.566 TL 'ye

Plakasız araç kullanma: 46.000 TL'den 58.802 TL 'ye

Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme: 46.000 TL'den 58.802 TL 'ye

PARK, MUAYENE, SİGORTA VE KIŞ LASTİĞİ CEZALARI