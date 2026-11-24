2027 trafik cezaları belli oldu! Kırmızı ışık, hız sınırı, makas ve alkollü araç kullanma cezası ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 2026 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni trafik cezaları hesaplandı. Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılmadığı takdirde yeni yılda kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 6 bin 391 TL'ye, ehliyetsiz araç kullanma cezası 51 bin 132 TL'ye, trafikte makas atma cezası ise 115 bin 47 TL'ye yükselecek.
2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni yılda birçok vergi, harç ve trafik cezasının bu oranda artması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı vergi ve harçlarda artış oranını artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. Peki bu yetki kullanılmadığı takdirde trafikte 2027 ceza tarifesi nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar ve rakamlar...
HABERİN ÖZETİ
2027 trafik cezaları belli oldu! Kırmızı ışık, hız sınırı, makas ve alkollü araç kullanma cezası ne kadar oldu?
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2026 yılı için belirlenen %27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak trafik cezaları belli oldu.
Yeniden değerleme oranı %27,83 olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi ve harç oranlarını değiştirme yetkisi bulunuyor.
Kırmızı ışık ihlali cezası 6.391 TL'ye yükselecek.
Hız sınırını %66 ve üzeri aşmanın cezası 38.349 TL olacak.
Alkollü araç kullanmanın ilk ihlal cezası 31.958 TL'ye çıkacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, yeni yılda uygulanacak trafik idari para cezalarının belirlenmesinde de baz alınacak. Herhangi bir indirim veya artırım yetkisi kullanılmaması durumunda 1 Ocak 2027'den itibaren sürücülerin karşılaşacağı ceza tutarları belli oldu.