Beşiktaş'ta hücum hattındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte ayrılık ihtimalleri de gündeme gelmeye başladı. Kadroya Dusan Vlahovic'in katılmasının ardından rotasyonda ikinci plana düşen Hyeon-gyu Oh için yurt dışından ciddi bir ilgi bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta yıldız golcüye Rusya'dan dev talip! Yönetimden tarihi bonservis kararı Beşiktaş'ta hücum hattındaki rekabetin artmasıyla birlikte Hyeon-gyu Oh'un yurt dışından talipleri olduğu ve Spartak Moskova'nın oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi. Spartak Moskova'nın, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'u transfer listesinin üst sıralarına yazdığı öne sürüldü. Beşiktaş yönetimi, Hyeon-gyu Oh için 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğini belirtti. Eğer transfer 30 milyon euroluk bedelle gerçekleşirse, Hyeon-gyu Oh Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak. Hyeon-gyu Oh, bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maçta 4 gol ve 3 asist katkısı sağladı.

SPARTAK MOSKOVA YAKIN TAKİPTE

Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova'nın, Güney Koreli santrforu transfer listesinin üst sıralarına yazdığı ve oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı kurmaylar ise Rus temsilcisinden gelecek resmi teklifi beklemeye geçti. Ancak yönetim, transfer kapısını yalnızca belirlediği şartların karşılanması halinde aralayacak.

30 MİLYON EURO ALTI TEKLİFLER REDDEDİLECEK

Elde edilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Hyeon-gyu Oh'un bonservis bedelini rekor bir seviyede tutuyor. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye bile almayacağı öğrenildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 19 resmi müsabakada görev alan Hyeon-gyu Oh, takımına 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transferin yönetimin belirlediği 30 milyon euroluk bedelle gerçekleşmesi halinde Güney Koreli golcü, Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.