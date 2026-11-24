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İstanbul
Beşiktaş'ta hücum hattındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte ayrılık ihtimalleri de gündeme gelmeye başladı. Kadroya Dusan Vlahovic'in katılmasının ardından rotasyonda ikinci plana düşen Hyeon-gyu Oh için yurt dışından ciddi bir ilgi bulunuyor.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova'nın, Güney Koreli santrforu transfer listesinin üst sıralarına yazdığı ve oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı kurmaylar ise Rus temsilcisinden gelecek resmi teklifi beklemeye geçti. Ancak yönetim, transfer kapısını yalnızca belirlediği şartların karşılanması halinde aralayacak.
Elde edilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Hyeon-gyu Oh'un bonservis bedelini rekor bir seviyede tutuyor. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye bile almayacağı öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 19 resmi müsabakada görev alan Hyeon-gyu Oh, takımına 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transferin yönetimin belirlediği 30 milyon euroluk bedelle gerçekleşmesi halinde Güney Koreli golcü, Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.