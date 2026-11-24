UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray'da, kritik mücadele öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Özbek, Netanyahu hükümetinin Galatasaray taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Dursun Özbek açıkladı: Netanyahu hükümeti Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Netanyahu hükümetinin, taraftarların Filistin halkına destek pankartları nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı. Netanyahu hükümeti, Galatasaray Kulübü'nü UEFA'ya şikayet etti. Şikayetin nedeni, taraftarların Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu durumun insani ve vicdani bir duruş olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ, KULÜBÜMÜZÜ UEFA’YA ŞİKÂYET ETTİ"

Galatasaray Başkanı Özbek'in, HT Spor'a yaptığı açıklama şöyle:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmiş.

Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur.

Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."