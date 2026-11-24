Avrupa, yeni bir enerji krizinin eşiğinde. Orta Doğu’daki savaş nedeniyle doğal gaz arzının daralması ve kış aylarında enerji talebinin artacak olması, elektrik fiyatlarını yukarı çekiyor. Önümüzdeki üç ayı kapsayan elektrik kontratları megavatsaat başına 200 euro civarında işlem görürken olumsuz hava koşulları ve doğal gazda yeni bir fiyat artışı yaşanması halinde bu rakamın 300 euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Artan enerji maliyetleri şimdiden sanayide kendini hissettirmeye başladı. Bazı fabrikalar siparişleri olmasına rağmen üretime ara verirken enerji şirketleri de yüksek maliyetler nedeniyle kayıplar yaşıyor.