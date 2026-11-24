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İstanbul
Avrupa, yeni bir enerji krizinin eşiğinde. Orta Doğu’daki savaş nedeniyle doğal gaz arzının daralması ve kış aylarında enerji talebinin artacak olması, elektrik fiyatlarını yukarı çekiyor. Önümüzdeki üç ayı kapsayan elektrik kontratları megavatsaat başına 200 euro civarında işlem görürken olumsuz hava koşulları ve doğal gazda yeni bir fiyat artışı yaşanması halinde bu rakamın 300 euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Artan enerji maliyetleri şimdiden sanayide kendini hissettirmeye başladı. Bazı fabrikalar siparişleri olmasına rağmen üretime ara verirken enerji şirketleri de yüksek maliyetler nedeniyle kayıplar yaşıyor.
İrlanda merkezli Irish Examiner’ın haberine göre önümüzdeki üç ay için elektrik teslimatını kapsayan vadeli kontratlar megavatsaat başına yaklaşık 200 eurodan işlem görüyor. Bu rakam, geçen kış kaydedilen fiyatların yaklaşık iki katına karşılık geliyor. Fiyat artışının arkasında ise Orta Doğu’daki savaşın küresel doğal gaz arzını daraltması yatıyor. Avrupa’da doğal gaz fiyatları son bir yılda üç katına çıktı.
Yenilenebilir enerji ve diğer düşük maliyetli kaynakların talebi karşılayamadığı dönemlerde elektrik fiyatlarını doğal gaz santralleri belirliyor. Bu nedenle gazdaki her yükseliş elektrik piyasasına da doğrudan yansıyor. Avrupa’daki pek çok sanayi kuruluşunun elektrik ihtiyacının büyük bölümünü spot piyasadan karşılaması, şirketleri fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bırakıyor. Uzun vadeli sözleşmelerle elektrik fiyatlarını sabitleyen işletmeler ise şimdilik daha avantajlı durumda. Ancak sözleşmeler yenilendikçe bu şirketler de yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir.
Enerji krizinin sanayi üzerindeki etkileri Almanya’da daha belirgin hale geldi. İtalyan Feralpi Group’a ait bir çelik fabrikası, elektrik maliyetlerinin üretimi kârsız hale getirdiği saatlerde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. Elektrikle çalışan fırınların yüksek enerji tüketimi nedeniyle fiyat artışlarından doğrudan etkilenen fabrika, siparişleri bulunmasına rağmen sonbahar boyunca birçok kez üretime ara verdi.
Krizin etkileri yalnızca fabrikalarla da sınırlı değil. Almanya’daki elektrik tedarikçileri Grüüün ve Stromee, müşterilerine elektrik sağlamayı durdurdu. Yaşananlar, yüksek toptan elektrik fiyatları nedeniyle çok sayıda küçük enerji şirketinin piyasadan çekildiği 2022 enerji krizini yeniden akıllara getirdi.
Kış aylarının yaklaşmasıyla Avrupa enerji piyasasında daha yüksek fiyatlar gündeme gelmeye başladı. BB Energy Trading Ltd. tarafından değerlendirilen olumsuz senaryoya göre doğal gaz fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanması ve kışın alışılmadık derecede soğuk geçmesi halinde aylık elektrik kontratları megavatsaat başına 300 euroya ulaşabilir. Yükselen maliyetler şirketlerin finansal sonuçlarına da yansıyor. Avusturyalı enerji şirketi Verbund, hidroelektrik üretiminin düşük kalması nedeniyle pahalı spot piyasadan elektrik almak zorunda kaldı. Şirket, bu durumun yılın ilk dokuz ayında kazançlarına 120 milyon euroluk olumsuz etkisi olduğunu açıkladı.
İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox ise artan enerji maliyetleri nedeniyle geçen çeyrekte Avrupa operasyonlarında 16 milyon euro kayıp yaşadığını bildirdi. Şirketin uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları, toplam ihtiyacının ancak yarısını karşılıyor.
Enerji maliyetleri bazı sanayi kuruluşları için öyle bir noktaya geldi ki üretimde kullanılan elektriğin maliyeti, ortaya çıkan ürünün değerini aşabiliyor.
Daha önce düşük fiyatlardan elektrik alım anlaşması yapan bazı işletmeler ise farklı bir yol izliyor. Şirketler, satın aldıkları elektriğin bir bölümünü üretimde kullanmak yerine piyasaya satarak maliyetlerini dengelemeye çalışıyor.
Yaz aylarında ve sonbaharın ilk dönemlerinde rekor seviyelere ulaşan güneş enerjisi üretimi, Avrupa’da elektrik fiyatlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı oldu. Ancak kışın güneş enerjisi üretiminin azalması ve tüketimin artmasıyla birlikte rüzgar enerjisine duyulan ihtiyaç da büyüyecek. Uzun süre rüzgarsız geçen günler ise elektrik arzında yeni sıkıntılara yol açabilir.
Almanya, olası bir doğal gaz arzı krizine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bloomberg News tarafından görülen yasa taslağına göre Berlin yönetimi, şebeke rezervinde bulunan kömür ve petrol santrallerini bu kış yeniden devreye almayı değerlendiriyor.
Elektrik fiyatlarındaki artışın etkileri hane halkına da yansımaya başladı. Almanya’da enerji şirketi EnBW, Ocak 2027’den itibaren konut elektrik tarifelerine yüzde 3,3 zam yapacak. Almanya hükümeti gelecek yıl elektrik vergisinin düşürülmesi konusunda anlaşmaya varırken Polonya da vatandaşları yüksek enerji fiyatlarından korumak için çeşitli önlemler hazırlıyor.
Avrupa enerji piyasasında kısa vadeli riskler büyürken Goldman Sachs, 2027 yılı için daha iyimser bir doğal gaz tahmininde bulundu. Bankanın 18 Kasım tarihli analizine göre Avrupa’da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarının 2027 genelinde megavatsaat başına ortalama 45 euro seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyatlar, 17 Kasım itibarıyla 85 euro seviyesinde bulunuyordu. Ancak bankanın bu beklentisi, Orta Doğu’daki arz kesintilerinin zamanla azalacağı varsayımına dayanıyor.
Goldman Sachs, Basra Körfezi’nden gerçekleştirilen LNG ihracatının bu kış savaş öncesi seviyelerin yüzde 25-30’una gerilemesi ve Avrupa’da kışın mevsim normallerinden daha soğuk geçmesi durumunda fiyatların 2027’nin ilk çeyreğinde megavatsaat başına 150 euroya yaklaşabileceğini öngörüyor. Banka, Körfez ülkelerinin LNG ihracatının 2027 sonuna kadar savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 35’inde kalması halinde ise yıllık ortalama doğal gaz fiyatının megavatsaat başına 104 euroya ulaşabileceğini hesaplıyor.