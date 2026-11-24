Kredi kartı faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim! TCMB referans oranını değiştirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizlerin hesaplanmasında kullanılan referans oranı 2023 yılından bu yana ilk kez aşağı çekti. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 seviyesinde tutulan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e düşecek; kredi kartı azami akdi faiz oranlarında da indirim uygulanacak.
Kredi kartı faizlerinde 3 yıl sonra ilk indirim! TCMB referans oranını değiştirdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında esas alınan referans oranını 2023 yılından bu yana ilk kez düşürdü.
Referans oran, Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 düzeyindeyken, 1 Aralık 2026 tarihi itibarıyla yüzde 2,94 olarak uygulanacak.
Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e inecek.
Dönem borcu 30 bin - 180 bin TL arasındaki kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e düşecek.
Yeni oranlar 1 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.