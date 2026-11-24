Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında esas alınan referans oranını 2023 yılından bu yana ilk kez düşürdü.

Referans oran, Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 düzeyindeyken, 1 Aralık 2026 tarihi itibarıyla yüzde 2,94 olarak uygulanacak.

Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e inecek.