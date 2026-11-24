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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanan Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında Kemal Akkaya dahil toplam 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.