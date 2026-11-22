Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Kritik öneme sahip toplantıda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar pek çok konunun masada olacağı değerlendiriliyor.

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HABERİN ÖZETİ Kabine toplanıyor! Gündemde emekli maaşı düzenlemesi, fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci var Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine'de emekli maaşı düzenlemesi, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmeler gibi birçok kritik konunun ele alınması bekleniyor. Kabinenin gündeminin ilk sırasında, yeni yıla girmeden hayata geçirilmesi planlanan ve tüm emeklileri kapsayacak refah payı düzenlemesi yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 91 şirkete kayyım atandığını ve 44,58 milyar TL'nin iade edildiğini açıkladığı genişleyen fon soruşturmasındaki son durum toplantıda değerlendirilecek. DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ve silah bırakmaya dair takip raporları masada olacak. ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, Gazze'deki İsrail saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış politika başlıkları görüşülecek. Suudi Arabistan'a yönelik Husi tehditleri ile ortak karara varılamayan Antalya'daki COP31 ve yansımaları da toplantıda ele alınacak konular arasında bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME

Kabinenin gündeminin baş sırasında emekliler için yapılması planlanan refah payı düzenlemesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini açıklaması milyonlarca vatandaşı heyecanlandırırken uygulamanın nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Düzenlemeyle ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandığında yaş ve prime göre farklılık gösterecek bir uygulamaya gidileceği öğrenilmişti. Ancak yapılacak düzenlemeden tüm emeklilerin yararlanacağı vurgulanmıştı.

FON SORUŞTURMASI

Türkiye gündeminin önüne geçen ve gittikçe genişleyen fon soruşturması ve gelinen son durum da kabinenin ele alacağı gündem maddeleri arasında yer alacak.

Soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek en son 91 şirkete kayyım atandığını ve gönüllü iade-geri kazanım kapsamında 44,58 milyar TL'nin iade edildiğini belirtmişti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

2024 yılı ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." sözüyle başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta kabine tarafından yakından takip ediliyor.

Süreçte en son DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile görüştü. Partinin görüşmeyle ilgili açıklaması beklenirken terör örgütünün silah bırakmasındaki son durum ve bununla ilgili takip raporları kabinede değerlendirilmesi beklenen konular arasında bulunuyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE KÜRESEL GELİŞMELER

ABD ile İran arasında devam eden gerilimde her seferinde tavrını diplomasiden yana koyan Ankara, savaş halinde kilit nokta konumunu ispatlayan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve ülkelerin süresiz bir barış anlaşması yapmasıyla ilgili tutumunu koruyor.

Gazze'de İsrail saldırıları, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a yönelik Husi tehditleri başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de kabine masasına gelmesi bekleniyor.

Ortak bir karara ve sonuca varılamayan Antalya'daki COP31 ile yansımaları da kabine toplantısında değerlendirilecek.