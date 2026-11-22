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UYGULAMALAR
İstanbul
Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Kritik öneme sahip toplantıda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar pek çok konunun masada olacağı değerlendiriliyor.
Kabinenin gündeminin baş sırasında emekliler için yapılması planlanan refah payı düzenlemesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini açıklaması milyonlarca vatandaşı heyecanlandırırken uygulamanın nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Düzenlemeyle ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandığında yaş ve prime göre farklılık gösterecek bir uygulamaya gidileceği öğrenilmişti. Ancak yapılacak düzenlemeden tüm emeklilerin yararlanacağı vurgulanmıştı.
Türkiye gündeminin önüne geçen ve gittikçe genişleyen fon soruşturması ve gelinen son durum da kabinenin ele alacağı gündem maddeleri arasında yer alacak.
Soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek en son 91 şirkete kayyım atandığını ve gönüllü iade-geri kazanım kapsamında 44,58 milyar TL'nin iade edildiğini belirtmişti.
2024 yılı ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." sözüyle başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta kabine tarafından yakından takip ediliyor.
Süreçte en son DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile görüştü. Partinin görüşmeyle ilgili açıklaması beklenirken terör örgütünün silah bırakmasındaki son durum ve bununla ilgili takip raporları kabinede değerlendirilmesi beklenen konular arasında bulunuyor.
ABD ile İran arasında devam eden gerilimde her seferinde tavrını diplomasiden yana koyan Ankara, savaş halinde kilit nokta konumunu ispatlayan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve ülkelerin süresiz bir barış anlaşması yapmasıyla ilgili tutumunu koruyor.
Gazze'de İsrail saldırıları, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a yönelik Husi tehditleri başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de kabine masasına gelmesi bekleniyor.
Ortak bir karara ve sonuca varılamayan Antalya'daki COP31 ile yansımaları da kabine toplantısında değerlendirilecek.