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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Şüphelilerden alınan ifadelerde yeni iddia ve isimler de geçiyor.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener, kendisine sorulan yurt dışı yapılarla ilgili önemli bir isimden bahsetti.
Sarpyener, Bahamalar'daki Capital Union Bank'ta Türklere ait çok sayıda hesap olduğunu ve iddiaya göre bu hesapların toplamının 6-7 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Emir Münir Sarpyener
"Bu şirketlerin müşterileri var mı?" sorusuna Sarpyener, "Müşteri olarak benim bildiğim Rıfat El Hadef vardır. Bu kişi bildiğim kadarıyla aynı zamanda Vakko Mağazacılığın ortakları ve yöneticileri arasındadır. Borsadaki önemli oyunculardan biridir" cevabını verdi.
Sarpyener'in ifadesine göre Elhadef, Türk vatandaşı olmasına rağmen Capital Union hesabıyla yabancı yatırımcı kontenjanından halka arzlara katıldı. Sarpyener, ifadesinde Capital Union'ın Tera Grubu halka arzlarına talep gönderdiğini, bu talebin arkasında Elhadef'in olduğunu "çok sonraları duyduğunu" söyledi.
İstanbul doğumlu olan 51 yaşındaki Rıfat Elhadef, Vakko kurucusu Vitali Hakko'nun ablasının torunu olarak biliniyor. Elhadef, Vakkorama Genel Müdürlüğü ve W Collection'ın kurucu genel müdürlüğünü yaptı.