İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Şüphelilerden alınan ifadelerde yeni iddia ve isimler de geçiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında Vakko ailesinden Rıfat Elhadef'in adı da geçti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener'in verdiği ifade, Bahamalar'daki hesapları ve Vakko ortağı Rıfat Elhadef hakkındaki iddiaları ortaya çıkardı. Emir Münir Sarpyener, Bahamalar'daki Capital Union Bank'ta Türklere ait çok sayıda hesap bulunduğunu ve bu hesapların toplamının 6-7 milyar dolar civarında olduğunu iddia etti. Sarpyener, Vakko Mağazacılığın ortak ve yöneticilerinden Rıfat Elhadef'in borsada önemli bir oyuncu ve bu şirketlerin müşterisi olduğunu belirtti. Elhadef'in Türk vatandaşı olmasına rağmen Capital Union hesabıyla yabancı yatırımcı kontenjanından halka arzlara katıldığı ileri sürüldü. Sarpyener, Tera Grubu halka arzlarına Capital Union tarafından gönderilen talebin arkasında Elhadef'in olduğunu sonradan duyduğunu aktardı. 51 yaşındaki Rıfat Elhadef'in Vitali Hakko'nun ablasının torunu olduğu, geçmişte Vakkorama Genel Müdürlüğü ve W Collection kurucu genel müdürlüğü yaptığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener, kendisine sorulan yurt dışı yapılarla ilgili önemli bir isimden bahsetti.

BAHAMALAR'DAKİ BANKADA ÇOK SAYIDA TÜRK'ÜN HESABI VAR

Sarpyener, Bahamalar'daki Capital Union Bank'ta Türklere ait çok sayıda hesap olduğunu ve iddiaya göre bu hesapların toplamının 6-7 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Emir Münir Sarpyener

"VAKKO ORTAĞI RIFAT ELHADEF ÖNEMLİ BİR BORSA OYUNCUSUDUR"

"Bu şirketlerin müşterileri var mı?" sorusuna Sarpyener, "Müşteri olarak benim bildiğim Rıfat El Hadef vardır. Bu kişi bildiğim kadarıyla aynı zamanda Vakko Mağazacılığın ortakları ve yöneticileri arasındadır. Borsadaki önemli oyunculardan biridir" cevabını verdi.

"TÜRK VATANDAŞI OLMASINA RAĞMEN YABANCI YATIRIMCI OLARAK HALKA ARZLARA KATILDI"

Sarpyener'in ifadesine göre Elhadef, Türk vatandaşı olmasına rağmen Capital Union hesabıyla yabancı yatırımcı kontenjanından halka arzlara katıldı. Sarpyener, ifadesinde Capital Union'ın Tera Grubu halka arzlarına talep gönderdiğini, bu talebin arkasında Elhadef'in olduğunu "çok sonraları duyduğunu" söyledi.

İstanbul doğumlu olan 51 yaşındaki Rıfat Elhadef, Vakko kurucusu Vitali Hakko'nun ablasının torunu olarak biliniyor. Elhadef, Vakkorama Genel Müdürlüğü ve W Collection'ın kurucu genel müdürlüğünü yaptı.